بينها الإسهال.. الأعراض الأكثر ظهورا لفيروس كورونا لدى الأطفال

على الرغم من ظهور أعراض خفيفة لفيروس كورونا المستجد على الأطفال، إلا أنها تمثل خطورة كبيرة بسبب عدم ظهورها في بعض الأحيان.

وذكرت رئيسة قسم البحوث السريرية في معهد البحوث المركزية لعلم الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية، تاتيانا روجينتسوفا، أن أعراض فيروس كورونا غالبا ما تكون لدى الأطفال أخف من البالغين أو يكون الفيروس دون أعراض.

وأضافت: "معظم الأطفال المصابين بفيروس كورونا يكون المرض خفيف لديهم، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم قليلا، والتهاب الحلق وسعال جاف خفيف، وفقدان الشم".

واختتمت: "من الأعراض الأخرى الأكثر شيوعًا لدى الأطفال أكثر من البالغين، هو الإسهال".

وجدير بالذكر، أن أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، قد صرح في وقت سابق خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، أنّ الشباب والأطفال قنابل موقوتة، فقد يصابوا بالفيروس دون أعراض ولا يمكن حصرهم، موضحا أنّ فيروس كورونا ليس له كتالوج، فهناك إصابات دون أعراض وهناك نسب تعاف عالية، وعلى المواطن أن يقوم بما عليه تجاه نفسه وأسرته ودولته باتباع الإجراءات الاحترازية لتقليل معدل نقل العدوى.