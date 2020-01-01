فوائد مذهلة لتناول كوب من اللبن قبل النوم

06:45 ص | الإثنين 18 مايو 2020
اللبن

اللبن

كتب: (وكالات)

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اللبن يعد مشروبا ذا فوائد عديدة، أبرزها المساعدة على السكينة والاسترخاء من أجل الخلود إلى النوم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن موقع "هيلث لاين" الطبي. 

وأوضح الموقع الطبي، أن شرب اللبن قبل النوم له فوائد كبيرة على صحة الإنسان، وهي كالآتي.. 

يعزز روتين النوم الصحي 

تساعد بعض مكونات الحليب على الاسترخاء والنوم بشكل صحي، خاصة التربتوفان والميلاتونين، إذ وجدت الدراسات أن تناول مكملات التريبتوفان والميلاتونين قد يحسن النوم ويقلل من أعراض القلق والاكتئاب التي تؤثر على جودة النوم.

ويعد التربتوفان حمضا أمينيا موجودا في مجموعة متنوعة من الأطعمة، التي تحتوي على البروتين ويلعب دورا مهما في إنتاج الناقل العصبي المعروف باسم السيروتونين، والذي يعزز المزاج والاسترخاء ويساعد في إنتاج هرمون الميلاتونين، ويُطلق الدماغ الميلاتونين، المعروف أيضا باسم هرمون النوم والذي يساعد على تنظيم إيقاعك اليومي وإعداد جسدك لدخول دورة النوم.

النوم بشكل أسرع 

أظهرت بعض الدراسات أن استهلاك منتجات الألبان مثل: الحليب والجبن، قبل النوم قد يساعد بعض الأشخاص في الحصول على قسط أكبر من النوم ليلا. 

وأشار معظم الخبراء إلى أنه من المحتمل أن تكون قدرة الحليب على تعزيز النوم مرتبطة بمركبات كيميائية محددة أو الآثار النفسية لوجود روتين مهدئ للنوم  أو ربما مزيج من الاثنين.

الآثار النفسية

يرتبط الحليب ارتباطا وثيقا بالتأثير النفسي بأنه وسيلة مهدئة للنوم، كما أن شرب الحليب الدافئ يذكرك لا شعوريا بتناوله قبل النوم خلال سنوات الطفولة المبكرة، وقد تعطي هذه المشاعر إشارة إلى دماغك أن الوقت قد حان للنوم. 

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