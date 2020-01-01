في لقاء نادر.. سمية الألفي تكشف تفاصيل عملها خلال صيامها في رمضان

05:44 ص | الإثنين 18 مايو 2020
سمية الألفي

سمية الألفي

كتب: منة الصياد

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لكل من مشاهير الفن ذكرياته الخاصة المرتبطة بشهر رمضان المبارك، سواء على مستوى الأسرة والعائلة أو العمل، وهو ما كشفته الفنانة سمية الألفي، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية النادرة.

وعبرت الألفي عن اعتزازها بالعمل في شهر رمضان، خلال لقائها مع الإعلامية سوزان حسن ببرنامج "ذكريات رمضان".

وكشفت الفنانة، عن كواليس عملها في المسلسل الدرامي الشهير "ليالي الحلمية"، قائلة: "الشغل بعد الفطار بيكون سهل، قبل الفطار صعب شوية، لكن ظروف تصوير ليالي الحلمية خاصة، لأننا بنصور قبل وبعد الفطار".

وقالت الألفي، إن أحد الأعوام، شهد تصوير العمل خلال فترة ما بعد الفطار فقط، وهو ما ساعدها على قضاء أوقات طويلة في فترة النهار برفقة أبنائها "أحمد وعمر الفيشاوي"، قائلة: "الحمد لله السنة دي بنصور بعد الفطار، ولاقيت فرصة كويسة إني بقضي النهار كله معاهم، وخصوصًا إن أحمد بقا عنده 10 سنين وبدأ يصوم لأول مرة، ولما بروح بنتسحر سوا، ويزعل أوي لو متسحرش عشان يصوم".

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