مع تخفيف إجراءات الحظر ضد كورونا.. اليونان تعيد فتح 500 شاطئ

03:33 م | الأحد 17 مايو 2020
شواطئ اليونان

شواطئ اليونان

كتب: أ ش أ

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أعادت السلطات اليونانية فتح أكثر من 500 شاطئ بالبلاد، وذلك مع بدء أغلب دول أوروبا في تخفيف قيود الإغلاق المفروضة منذ أكثر من شهرين، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يريد أن يبدأ موسم السياحة في اليونان في يوليو المقبل.

وفي الوقت الحالي، يطلب من الباحثين عن الاستمتاع بأشعة الشمس، احترام قواعد التباعد الاجتماعي على الشاطئ، بحيث لا يسمح بأكثر من 40 شخصا لكل 1000 ميل مربع.

وتتطلب القواعد الحكومية أيضا من رواد الشاطئ الحفاظ على أعمدة المظلة على بعد أربعة أمتار، مع عدم وجود المظلات على مسافة أقرب من المتر.

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