جراح أردني يبتكر طريقة جديدة لتشخيص أصعب أمراض كتل الغدة الدرقية

02:38 م | الأحد 17 مايو 2020
الغدة الدرقية

الغدة الدرقية

كتب: (وكالات)

أخبار متعلقة

مرضى الغدة الدرقية.. الصراع من أجل "جرعة دواء"

مرضى الغدة الدرقية.. الصراع من أجل "جرعة دواء"

"الدواء الأمريكية" توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

"الدواء الأمريكية" توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

"متجهدش نفسك".. ساعات العمل الطويلة قد تؤدي لقصور الغدة الدرقية

"متجهدش نفسك".. ساعات العمل الطويلة قد تؤدي لقصور الغدة الدرقية

أصابت جيجي حديد.. كيف تؤثر مشاكل الغدة الدرقية على شكل الجسم والوزن؟

أصابت جيجي حديد.. كيف تؤثر مشاكل الغدة الدرقية على شكل الجسم والوزن؟

ابتكر عضو الهيئة التدريسية في كلية الطب بالجامعة الهاشمية سهيل البكار، طريقة علمية جديدة لتشخيص أصعب أمراض كتل الغدة الدرقية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

الطريقة المبتكرة تستند إلى دمج دراسة جينية وأخرى سونوغرافية

وجرى نشر الابتكار كبحث أصيل في المجلة الرسمية لجمعية الجراحين الإيطالية "الأحدث في الجراحة"، والتي تصنف من ضمن مجلات الصف الأول العلمية المحكّمة عالميا، وهي ذات معامل تأثير2.476، وتتبع دار النشر العالمية "سبرينجر".

وأوضح "البكار" أن الطريقة المبتكرة تستند إلى دمج دراسة جينية ودراسة سونوغرافية "تصوير الألتراساوند" للكتلة في الغدة الدرقية التي يتمكن الطبيب المعالج على ضوئها من اختيار العملية المثلى التي يحتاجها المريض الذي يعاني من كتلة يحتمل أن تكون سرطانية.

وأشار إلى أن الطريقة المبتكرة تمكن الطبيب الجراح من اختيار الاستئصال النصفي بدقة متناهية بدلاً من الاستئصال الكلي للغدة، أي أن الطريقة التشخيصية الجديدة تمكن الطبيب من اختيار عملية صغرى بدلاً من عملية كبرى لتجنيب المريض أكبر قدر ممكن من المضاعفات.

وجرى تطبيق الطريقة الجديدة على 157 مريضا، ووصلت نسبة الدقة التشخيصية إلى 95%، وتعادل دقة بعض الطرق التشخيصية المعقدة في المراكز الطبية العالمية الكبرى، إلا أن الطريقة المبتكرة تتميز بتوفرها، وسهولة استخدامها، وكلفتها المنخفضة، موضحا "البكار" أنها تقوم على دراسة جينين فقط لهما علاقة بنوع الكتلة "حميدي أو سرطاني"، ومزج نتائج ذلك مع نتيجة تصوير الغدة، لتتحدد نسبة الاستئصال لكتلة الغدة بدقة.

وأوضح الطبيب الأردني، أن الطريقة التشخيصية التقليدية الموجودة في المستشفيات ذات تكلفة عالية، وتعتمد على سحب عينة من الغدة والكشف عن 67 جينا، إضافة إلى دراسة خصائص الكتلة من حيث التكلس والشكل الطولي والحواف غير المنتظمة، كما أنها لا تعطي نتائج دقيقة، فقد يقوم الجراح باستئصال نصف الغدة الدرقية دون داع لذلك، فضلا عن أنها تعتبر حكراً على المراكز الكبيرة والمتقدمة فقط.

الدكتور سهيل البكار، هو اختصاصي جراحة الغدة الدرقية والغدد الصماء، وحاصل على درجة الدكتوراه في علوم الغدة الدرقية وجراحتها من جامعة "بيزا" في إيطاليا، وهو عضو جمعية جراحي الغدد الصماء الأوروبية، وعضو منظمة الغدة الدرقية الأمريكية، وعضو جمعية جراحي المنظار العالمية، وهو محكم دولي معتمد لدى 14 مجلة علمية عالمية متخصصة، وحائز على تكريم ولقب سفير جراحة الغدة الدرقية بالطرق المعاصرة، وصدر له 38 بحثاً منشوراً في مجلات علمية.

الأكثر قراءة

شركة أمريكية تعلن التوصل لعلاج يقضي على كورونا في 4 أيام

شركة أمريكية تعلن التوصل لعلاج يقضي على كورونا في 4 أيام

قالت شركة أدوية أمريكية في ولاية كاليفورنيا إنها تمكَّنت من تحقيق اختراق كبير في مجال البحوث
الشمس في مرحلة سبات.. هل هناك خطر على كوكب الأرض؟

الشمس في مرحلة سبات.. هل هناك خطر على كوكب الأرض؟

حذّر علماء من دخول الشمس مرحلة سبات ينتج عنه تسرب الأشعة الكونية الضارة إلى كوكب الأرض
قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

ارتفاع درجات الحرارة في مصر بالآونة الأخيرة، وضع الجميع في حيرة كبيرة حول الوسائل التي يمكن استخدامها دون مساهمتها في نقل العدوى
ابتكار مادة مضادة لفيروس كورونا تحمي الأسطح لمدة 90 يوما

ابتكار مادة مضادة لفيروس كورونا تحمي الأسطح لمدة 90 يوما

توصلت دراسة تمهيدية إلى مادة يمكنها حماية الأسطح من كورونا الجديد والجراثيم، لمدة قد تصل إلى 90 يوما،
تصل إلى أدنى نشاط لها.. الجمعية الفلكية تعلق على دخول الشمس في سبات

تصل إلى أدنى نشاط لها.. الجمعية الفلكية تعلق على دخول الشمس في سبات

تحذيرات كثيرة انطلقت خلال اليومين الماضيين بشأن دخول الشمس في مرحلة سبات، ما يعني أن نشاطها سيكون في الحد الأدنى له ما ينذر بعصر جليدي جديد.