المسيخ الدجال في مسلسل النهاية.. مغردون لـ إياد نصار: "شابوه إبليس"

جدل وسخرية شهدهما موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منذ عرض أحداث الحلقة 23 من مسلسل النهاية، ليلة أمس، والتي يظهر فيها الفنان إياد نصار، كضيف شرف، بشخصية المسيخ الدجال، كعلامة على اقتراب نهاية العالم.

وظهر "نصار" خلال أحداث الحلقة، وهو يرتدي عصابة سوداء على إحدى عيناه، كإشارة إلى كونه المسيح الدجال، وهو ما أثار سخرية نشطاء تويتر، وتدشينهم هاشتاج بعنوان "المسيخ الدجال"، وكانت أبرز التعليقات، حين غردت "سالي سليمان": "هو لابس كده ليه بالصلاة على النبي؟".

وغردت "منال علي": "الراجل ده طموح جدًا، بدأ إسرائيلي، وبعد كده اجتهد واشتغل على نفسه، لما وصل إنه يبقى المسيخ الدجال".

فيما علق "سلامه محمد": "يا حلاوة، المسيخ الدجال كمان؟ دي احلوت أوي".

بينما غردت "شمس فريد": "بدأ كيهودي صغير، واشتغل على نفسه لحد ما بقى المسيخ الدجال شخصيًا، شابوه إياد إبليس نصار".

وقالت "داليا عيسى": "شكرًا يا يوسف، على مفاجأة المسيخ الدجال، المرة الجاية هاتلنا يأجوج ومأجوج".

وعلقت "أسماء": "من كتر ما عمل أدوار شر، بقيت حاسة إنه هيطلع المسيخ الدجال الحقيقي ومتنكر وعامل نفسه ممثل".

جدير بالذكر، أن مسلسل النهاية، يعرض على قناة "ON E" الساعة 10:15 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ.