"محمد" يمارس الرياضة بـ"أنبوبة بوتاجاز": تحدى كورونا وحافظ على لياقتك

04:52 م | الأحد 17 مايو 2020
محمد خلال ممارسته الرياضة

محمد خلال ممارسته الرياضة

كتب: سمر عبد الرحمن

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يقف داخل صالة منزله، يمارس تمارين رياضية على أنغام الموسيقى، في محاولة لتنشيط جسده بعد مكوثه في منزله لفترات طويلة، بسبب فيروس كورونا، وغلق النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب الرياضية بهدف مواجهة الفيروس، الذي لم يقف عائقا أمام "محمد البرعي"، 23 عامًا، أحد أبناء محافظة كفر الشيخ، والطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، محاولاً تشجيع المحيطين به بأي وسيلة حتى لو كانت باستخدام"أسطوانة بوتاجاز".

"استخدمت كل البدائل من أجل مواصلة تماريني الرياضية، معنديش في البيت الدنابل والأدوات الرياضية، وغلق الصالات وقفني، ومعرفتش أشترى أدوات لارتفاع أسعارها، فتمرنت بأسطوانة البوتاجاز".. بهذه العبارة بدأ الشاب، في سرد قصته مع التمارين الرياضية، من خلال فيديو قام بتصويره لنفسه، أثناء ممارسة التمارين الرياضية باستخدام الـ"الأنبوبة"، ونشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بهدف تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، ما أثار إعجاب المتابعين ولفت أنظارهم وجذب اهتمامهم.

 

وقال محمد لـ"الوطن": "لقيت فيه حاجات بديلة للتمارين الرياضية ممكن نستخدمها، زي أنبوبة البوتاجاز مثلا، وأقدر أعمل بيها أكتر من ستايل، وبالفعل قدرت وكانت تجربة جديدة وجميلة، أنا بمارس الرياضة من فترة كبيرة علشان كده لما الدنيا وقفت والصالات الرياضية قفلت، بدأت أفكر إزاي أتمرن مع نفسي في البيت، كنت بحدد ساعة كل يوم أمارس فيها التمارين مع نفسي، وبدأت أقسم الساعة في تمارين مختلفة، زي نط الحبل، وتمارين سويدية للبطن، واللكم على كيس من الرمل، وجت في بالي فكرة إني ممكن أستخدم أنبوبة بوتاجاز فاضية في التمرين بديل عن الدنابل الخاصة برفع الأثقال، وبالفعل نفذت الفكرة وكانت تجربة جديدة وممتعة، وبكررها مع نفسي كل يوم".

غلق النوادي وصالات الألعاب الرياضية، كان خبراً غير ساراً بالنسبة للشاب الرياضي: "فكرة أن الجيم يتقفل ده يزعل أي رياضي، لأن دايما جسمه بيبقى نشط، فإحنا بنفكر في حلول علشان لازم الواحد يكون (أكتيف) على طول، وناس كتير شجعتني بعد ما نزلت فيديو الأنبوبة، وبعض أصدقائي قرروا خوض التجربة، لحد ما الوضع يتحسن والصالات تفتح من تاني، رغم الفرق الكبير بين الممارسة في الصالات والمنزل، الجيم فيه مدرب بيوجهنا وبيتابعنا، ده غير أن فيه معدات أفضل وأكتر، أما في البيت بنتمرن في إطار المحدود، وبأقل الإمكانيات".

وينصح البرعي، الشباب قائلاً: "تحدى كورونا وحافظ على لياقتك، بأدوات بسيطة وفي بيتك هتقدر تمارس كل تمارينك، لازم يكون عندك إرادة".

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