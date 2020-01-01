"شقيق العمر ولن يتكرر".. احتفاء المشاهير بعيد ميلاد الزعيم الـ80

"كام سنة فن ومتعنا.. كام فيلم وراه 100 معنى؟".. بتلك الكلمات طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أغنية تحمل اسم "عادل إمام الأول"، احتفالا بعيد ميلاد الزعيم الـ80، وهي من فكرة يسري الفخراني، وغناء محمد كيلاني، وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع هاني ربيع.

نجل عادل إمام: هنفضل طول عمرنا شايلين مسؤولية اسمك

وتزامنا مع احتفال الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ80، حرص عدد من المشاهير على تهنئته، أبرزهم نجله المخرج رامي إمام، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مقطع فيديو يجمع صورا لعادل إمام مع زوجته وأفراد أسرته وأحفاده في مراحل عمرية مختلفة.

وعلق "رامي" على الصور: "17 مايو 1940، تاريخ ميلاد أبويا عادل إمام، أبو رامي وسارة ومحمد، وجد عادل وعز الدين وأمينة وهالة وكاميليا ورقية وخديجة (بالترتيب العمري)، النهارده يتم 80 سنة، منهم 60 سنة كفاح وتعب وعناد وإصرار".

وتابع رامي إمام: "طول عمرنا فخورين بيك، وهنفضل طول عمرنا شايلين مسؤولية اسمك، ربنا يحفظك يا أبويا ويديلك الصحة وطولة العمر وتشوف أحفاد أحفادك".

روجينا تهنئ الزعيم بعيد ميلاده: ظاهرة فنية وإنسانية لم ولن تتكرر

كما هنأت الفنانة روجينا، الزعيم، عبر حسابها على تويتر، مغرّدة: "‏كل سنة وانت طيب يا زعيم، أثرت في وجدان الوطن العربي، ومنحت جمهورك البهجة، ومنحك الحب، عادل إمام‬⁩، ظاهرة فنية وإنسانية لم ولن تتكرر".

أكرم حسني: كل سنة معانا وبتمتعنا بفنك

واحتفل الفنان أكرم حسني، بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، مدونا عبر حسابه على تويتر: "النهارده عيد ميلاد ⁧‫الزعيم‬⁩ اللي مش هيتكرر، يا رب كل سنة معانا وبتمتعنا بفنك زي ما عودتنا دايما".

خالد أبو بكر مهنئا الزعيم: جزء من الوجدان المصري ورمز للإبداع

كما حرص الإعلامي خالد أبو بكر، على تهنئة عادل إمام، لافتاً إلى أنه جزء من الوجدان المصري وذكرى واضحة في كل بيت مصري وعربي، ورمز للإبداع، وذلك خلال برنامجه "كل يوم "، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وتابع: "كل سنة وانت طيب يا زعيم، وتضيف لمصر أكثر، نتباهى بعادل إمام.. عادل إمام هو الحاجة اللي بنتباهي بيها عربيا، البونبوناية بتاعتنا، ورمز للإبداع المصري، ولما يرفع حواجبه بيوقع نص الوطن العربي من الضحك، قضاياه وأفلامه كانت سببا في تغيير قوانين".

"كل سنة وحضرتك طيب".. البزاوي يهنئ الزعيم بعيد ميلاده

هنأ الفنان محمود البزاوي، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده، عبر حسابه الخاص على تويتر: "النهارده عيد ميلاد الأستاذ.. وزي ما دايما بقول عن الأستاذ في تمثيل تراچيدي، وفي تمثيل كوميدي، وفي عادل إمام.. كل سنة وحضرتك طيب".

إسعاد يونس: ربنا يخليك يا شقيق العمر

وحرصت الفنانة إسعاد يونس، على تهنئة الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ونشرت صورة قديمة بالأبيض والأسود تجمعهما، معلقة عليها: "كل سنة وحبيب الملايين طيب وبخير، ربنا يخيلك يا حبيب وشقيق العمر".

أديب: فنان عظيم لن يأتي مثله مرة أخرى

كما هنأ الإعلامي عمرو أديب، الفنان عادل إمام، قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا زعيم، هذا الرجل مواليد عام 1940، وعاش 50 عامًا على القمة في الأعمال الدرامية والفنية والمسرحية، لن يأتي مرة أخرى مثل عادل إمام، ده فنان من عيار 24 دهب أصلي، فنان عظيم".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "كل سنة وانت طيب يا زعيم، ويارب تفضل مسرحياتك وأفلامك ومسلسلاتك في الوجدان المصري، مقدرش أدعى إني صديق عادل إمام، لكن أعرفه".

وينافس الزعيم في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل فلانتينو، بطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ"فلانتينو"، الذي يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرات ومفاجآت.