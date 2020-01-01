كيف تحمي خصوصية صورك على إنستجرام من محرك البحث جوجل؟

عدد كبير من الأشخاص يحرصون على نشر صورهم وأنشطتهم اليومية على مواقع التواصل مثل موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام من دون أن يدرك أن حياته الخاصة يمكن أن تصبح متاحة للجميع عبر محرك البحث الشهير جوجل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

خطوات حماية حساب إنستجرام

وذكرت الوكالة الروسية، أن تطبيق إنستجرام أتاح ميزات جديدة بدءا من مشاركة الصور على تطبيقات أخرى وحتى تقنية البث المباشر إلى الرسائل الفورية؛ ولذلك هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها كل مستخدم، حتى يمنع ظهور صوره الخاصة على محرك جوجل.

وتلك الخطوات التي ذكرها موقع "تايمز نيوز ناو"، هي:

1- لا تربط حسابك على إنستجرام بأي حسابات لمواقع خارجية التي تطلب منك التسجيل عن طريق فيسبوك أو إنستجرام.

2- يمكنك أن تلغي ربط حسابك بأي مواقع خارجية عن طريق تغيير إعدادات حسابك، متذكرا أن جوجل قد يأخذ وقتا في إعادة فهرسة الصور وإزالتها من نتائج البحث، لذلك قد تجد صورك على محرك البحث حتى بعد تلك الخطوة.

3- عليك إدراك أنه لا يمكن لإنستجرام تسريع خطوات إزالة صورك من على نتائج بحث جوجل، لأن تقنيات إنستجرام غير مرتبطة مباشرة بتلك محركات البحث.