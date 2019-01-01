مصر الـ43 عالميا.. أعداد مصابي كورونا في دول تشهد طقسا حارا

موجة من الطقس الحار تشهدها حاليا مصر، الأمر الذي قد جعل العديدين يأملون بانحسار فيروس كورونا المستجد على الرغم من نفي منظمة الصحة العالمية لذلك، إلا أن الأمل لا يزال مسيطرا عليهم في انتهاء الوباء قريبا.

وتشهد البلدان الأقرب إلى خط الاستواء بشكل عام، درجات حرارة أكثر دفئًا على مدار العام مقارنة بالبلدان البعيدة شمال خط الاستواء أو جنوبه، أما البلدان التي تقع في أقصى الشمال في نصف الكرة الشمالي أو الجنوب في نصف الكرة الجنوبي تواجه عمومًا أربعة مواسم ومجموعة واسعة من درجات الحرارة، بما في ذلك درجات الحرارة الأكثر برودة في فصل الشتاء.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي، الدول التي تشهد درجة حرارة مرتفعة وعدد المصابين بفيروس كورونا بها، وفقا لموقعي "worldpopulationreview" و"World meter".

مصر

تبلغ درجة الحرارة اليوم بمصر 42 درجة مئوية، فيما يبلغ عدد المصابين بها 11,719 شخص، ما يجعلها تأتي في المركز 43 عالميا في إصابات كورونا.

بوركينا فاسو

تحتل بوركينا فاسو المركز الـ111 عالميا في عدد المصابين بفيروس كورونا والذي بلغ 782 شخصا، وهي الأكثر سخونة في العالم بدرجة حرارة 41 درجة مئوية.

مالي

جاءت مالي في المركز الـ109 بعدد مصابين بلغ 835 شخصا فيما بلغت درجة الحرارة بها 40 درجة مئوية.

كيريباتي

تبلغ درجة حرارتها 32 درجة مئوية، ولا يوجد بها مصابون بفيروس كورونا المستجد.

توفالو

توفالو، دولة جزرية مستقلة داخل الكومنولث البريطاني جنوب المحيط الهادي، تتكون جزرها التسع من الجزر المرجانية الصغيرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة وجزر الشعاب المرجانية مع شواطئ محاطة بأشجار النخيل ومواقع الحرب العالمية الثانية.

وتبلغ درجة حرارتها 34 درجة مئوية، ولا يوجد أي مصابين بفيروس كورونا.

جيبوتي

تبلغ درجة الحرارة بها 37 درجة مئوية، وتحتل المركز الـ92 في عدد المصابين بفيروس كورونا بـ1331 مصابا.

السنغال

تبلغ درجة الحرارة في السنغال حاليا 36 درجة مئوية، وتحتل المركز الـ75 في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد عالميا بـ2429 شخصا.

موريتانيا

تحتل المركز الـ178 عالميا في عدد المصابين الذي بلغ 40 شخصا فقط، وتبلغ درجة الحرارة بها 31 درجة مئوية.

جزر المالديف

جاءت المالديف في المركز الـ98 في عدد المصابين بـ1078 أشخاص، وتبلغ درجة الحرارة بها 32 درجة مئوية.

بريطانيا

تشهد المملكة المتحدة حاليا موجة حر ساخنة للغاية، جعل سكانها يلجأون للمراوح والمكيفات للتخفيف من وطأة الحر.

وتبلغ درجة الحرارة بها 26 درجة مئوية، فيما جاءت في المركز الرابع بـ240,161 مصاب بفيروس كورونا.

تونس

تحتل تونس المركز الـ100 عالميا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بـ1035 شخصا، فيما تبلغ درجة الحرارة بها حاليا 24 درجة مئوية.

الكويت

جاءت الكويت في المركز الـ40 عالميا بـ13,802 مصاب بفيروس كورونا، فيما تبلغ درجة الحرارة بها 37 درجة مئوية.

إيران

تحتل إيران المركز العاشر عالميا في عدد المصابين بفيروس كورونا بـ118,392 ألف شخص، فيما تبلغ درجة حرارتها 31 درجة مئوية.

السعودية

بلغت درجة الحرارة في السعودية 40 درجة مئوية، فيما بلغ عدد المصابين بها 52,016 ألف شخص لتحتل المركز الـ16 عالميا.