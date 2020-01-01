في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.. رشا قلج: ندرب الأطباء على رعاية مرضى أفريقيا

يحتفل العالم في الـ17 من مايو الجاري من كل عام باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، ويمثل هذا اليوم تحديا كبيرا لدكتورة رشا قلج من أجل توفير التوعية والتدريب الطبي لمواجه هذا المرض القاتل، حيث قالت رشا قلج الرئيس التنفيذى لمؤسسة ميرك الخيرية الدولية وإحدى السيدات الأكثر تأثيرا فى أفريقيا، إن نمط الحياة غير الصحي من الممكن أن يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لذلك نحن نحرص على الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم كل يوم من خلال توفير تدريب على رعاية مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري للأطباء فى مختلف دول أفريقيا وبالشراكة مع السيدات الأفريقيات الأوائل ووزارات الصحة.

علاوة على ذلك نقدم أيضًا التدريب للأطباء من الدول الآسيوية، وبالفعل استطاعت قلج بمعاونة السيدات الأوائل للدول الأفريقية أن تدرب أكثر من 183 طبيًا من أكثر من 35 دولة، مثل: بنجلاديش ، بوتسوانا ، بوركينا فاسو ، بوروندي ، كمبوديا ، الكاميرون ، جمهورية أفريقيا الوسطى ، تشاد ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إثيوبيا ، غامبيا ، الجابون ، غانا ، إندونيسيا ، كينيا ، ليبيريا ، ماليزيا ، ميانمار ، موريشيوس ، ناميبيا ونيبال والنيجر ونيجيريا والفلبين ورواندا والسنغال وسيراليون وجنوب إفريقيا وسريلانكا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي والإمارات العربية المتحدة وموزمبيق.

كما تخطط رشا قلج لتوسيع هذا البرنامج لبلدان أمريكا اللاتينية في المستقبل القريب، كجزء من جهودها لبناء القدرة على علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري وتقوم مجانا بتسجيل الخريجين الأطباء للحصول على دبلوم عبر الإنترنت لمدة عام واحد ودرجة الماجستير عبر الإنترنت لمدة عامين في طب القلب والأوعية الدموية الوقائي ومرض السكري من جامعة جنوب ويلز في المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم أيضًا بتسجيل الأطباء في دورة ماجستير داء السكري لمدة ثلاثة أشهر من البلدان الأفريقية الناطقة بالإنجليزية والفرنسية والبرتغالية لتعزيز معرفتهم السريرية في معالجة هذه الحالات غير المعدية لأول مرة باللغة الفرنسية واللغات البرتغالية.

وقالت الدكتورة صوفيا جارومبوريني ناتشيكاري نيبمبي خريجة مؤسسة ميرك من ناميبيا، إنها تشعر بأنها محظوظة لأن تكون جزءًا من هذا البرنامج وأن تحصل على دبلوم الدراسات العليا لمدة عام في طب القلب والأوعية الدموية الوقائي كجزء من مؤسسة ميرك برنامج النهوض بالقدرات، وقد مكنتها الدورة من تعلم التطورات العلمية المتقدمة للوقاية والعلاج من أمراض القلب والأوعية الدموية، وقد ساعدتها الدورة على خدمة مرضاها بشكل أفضل.