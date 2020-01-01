ثقوب سوداء عملاقة.. سر غرابة شكل المجرة "إكس" العملاقة

07:42 ص | الأحد 17 مايو 2020
علماء يكشفون سر غرابة شكل المجرة "إكس"

علماء يكشفون سر غرابة شكل المجرة "إكس"

كتب: (وكالات)

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توصل عدد من علماء أمريكا وجنوب أفريقيا إلى الأسباب التي تحدد شكل المجرة العملاقة "X" التي تبعد عن الكرة الأرضية 800 مليون سنة ضوئية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

الفرق بين مجرة X ودرب التبانة 

وأوضحت الوكالة الروسية، أنَّه من خلال صورة التقطها المرصد الراديوي الجنوب أفريقي "ميركات"، الموجود شمالي العاصمة كيب تاون، والمكون من 36 طبقًا لاقطًا، تمكّن العلماء من فهم سر الشكل العجيب الذي تتخذه هذه المجرة في السماء.

وتوصف المجرة "X" بأنها من المجرات الراديوية، متميزة بإطلاق نفاثات إشعاعية قوية في نطاق موجات الراديو من الطيف الكهرومغناطيسي، كما تطلق ​مجرتنا أيضا نفاثات راديوية شبيهة، لكنها أقل كثافة من النفاثات الراديوية للمجرة "إكس" بفارق شاسع، بحسب ما نقله موقع "عمون" الأردني.

ويعد السبب الرئيسي لانطلاق تلك النفاثات الراديوية من المجرات هو الثقوب السوداء العملاقة الموجودة في مركزها، حيث تزدحم المادة بكثافة هائلة للدخول إلى الثقب الأسود، مما يسبب انطلاق أشعة ذات سرعة قريبة من سرعة الضوء من أعلى وأسفل الثقب الأسود، مما يصنع زوجا من النفاثات العالية الطاقة.

وتتخذ المجرة "إكس" شكل الحرف X، محتوية على زوجين من النفاثات الراديوية لا زوجًا واحدًا كما هو معتاد في هذا النوع من المجرات: الأول طويل يصنع شكل حرف X، والثاني صغير جدًا يصنع فقاعتين صغيرتين حول المجرة.

وتراوحت الفرضيات السابقة التي شرحت ظاهرة هذه المجرة، بين كون المجرة تحتوي على ثقبين أسودين معًا في مركزها يطلق كل منهما زوجا من النفاثات، أو أن الثقب الأسود في مركز المجرة قد عكس اتجاهه بشكل ما فأنشأ نفاثات راديوية جديدة إلى جوار القديمة الآخذة في التلاشي. 

لكن العلماء في الاكتشاف الجديد، ومن خلال "ميركات"، توصلوا لفرضية جديدة، وهي أن جزءا صغيرًا من مادة النفاثات الراديوية الضخمة المنطلقة من الثقب الأسود، قد تراجع مع الزمن بسبب جاذبية المجرة له، فصنع فصين صغيرين حولها تاركا البقية لتنطلق في الفضاء بين المجرّي.

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