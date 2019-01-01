بعد إغلاق شهرين.. كورونا يتسبب في تعفن الأحذية والملابس ومقاعد السينما

02:15 ص | الأحد 17 مايو 2020
فيروس كورونا يتسبب في تعفن الاحذية والملابس و مقاعد السينما بماليزيا

فيروس كورونا يتسبب في تعفن الاحذية والملابس و مقاعد السينما بماليزيا

كتب: لمياء محمود

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إجراءات وقائية صارمة وإغلاق جزئي وشامل في بعض الأحيان، تلك كانت وسائل بعض الدول لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان من بين تلك الدول ماليزيا، والتي طبقت الإغلاق الكامل لمدة شهرين من أجل تجنب تفشي عدوى كورونا، ولكن أصيب أصحاب محلات الأحذية والملابس بصدمة كبيرة عندما شاهدوا بضائعهم بعد فترة طويلة من الغلق، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

مقاعد وأرضيات مغطاة بالعفن، ذلك هو حال السينمات في ماليزيا بعد فترة طويلة من الإغلاق، ولم يسلم أيضا تجار التجزئة للسلع الجلدية من الخسائر.

ووثق مصور الحال في المحلات والسينمات في مدينة ايبوه، في ولاية بيراك الغربية، حيث كانت مقاعد السينما الأرجواني والأحمر وسجادها مغطاة بطبقة سميكة من العفن والغبار.

وعندما وصل عمال النظافة إلى مركز تسوق في جزيرة بورنيو، وجدوا الحقائب والاحذية الجلدية متعفنة، ويجب التخلص منها ولا يمكن تنظيفها بعد تلفها.

ولحسن الحظ في دور السينما يمكن أن يكون لديهم تنظيف عميق أو استبدال مقاعدهم، لكن بالنسبة لتجار التجزئة، يجب التخلص من الكثير من مخزونهم باهظ الثمن.

أحد الحقائب التي جرى تصويرها كان سعرها 126 جنيهًا استرلينيًا، ودمرها العفن تمامًا.

وقال العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذا كان نتيجة تكييف الهواء الرديء وسوء الصيانة من قبل أصحاب المتاجر.

وقال متحدث باسم مركز مترجايا، إن "البضائع التالفة" قد أزيلت، وكان عدد من عمال النظافة يرتدون أقنعة وبذلات المواد الخطرة أثناء التخلص من الأغراض التالفة وتنظيف المتاجر.

وقد شوهدوا وهم يضعون المصنوعات الجلدية في أكياس سوداء. وكان موظفو آخرون ينظفون فتحات التهوية ويغطون السجاد لإزالة الجراثيم الفطرية والعفن.

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