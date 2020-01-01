"استخدموا التكييف بلاش مروحة".. نصيحة جمال شعبان لمرضى القلب في الصيف

01:38 ص | الأحد 17 مايو 2020
دكتور جمال شعبان

دكتور جمال شعبان

كتب: شريف سليمان

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قال الدكتور جمال شعبان استشاري الأمراض القلبية ومدير معهد القلب السابق، إنه يجب على مريض القلب تجنب أشعة الشمس المباشرة، حتى لا تتسبب في حدوث احتباس حراري داخل الجسم، ما قد يؤدي إلى "ضربة الشمس".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب ارتداء غطاء للرأس مثل طاقية أو برنيطة أو كاب في حالة التعرض للشمس المباشرة.

وتابع: "لازم نلاقي مكان مكيف، لأن المروحة مش بتقلل درجة الحرارة لكنها بتقلب الهواء، وتفضل درجة الحرارة زي ما هي، والأطفال وكبار السن أكثر فريقين عرضة لضربات الشمس واختلال كهرباء القلب".

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