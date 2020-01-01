حملة لإغلاق محلات بولاق قبل العيد: "بيع على النت"

«مع بعض لحد ما نعدّى»، تحت هذا الشعار أطلق محمد كمال أبوالكوع، أحد سكان بولاق الدكرور، شعار حملته «اقفل محلك وبيع على النت»، حيث نجح فى إقناع أصحاب محلات الملابس والكعك، بوقف البيع المباشر داخل المحلات هذا الموسم، والاكتفاء فقط بالبيع على الإنترنت وبأسعار مخفضة.

يساعد «محمد»، 15 متطوعاً، يقومون بالمرور على المحلات وإقناع أصحابها وعقد اتفاقات معهم: «كان أهم طلب لينا أنهم يخفضوا الأسعار على قد ما يقدروا، وأى خسارة ممكن تحصل للمحل أنا مسئول هعوضها، ووافقوا من أول مرة وفعلاً كتير منهم بطلوا يفتحوا المحلات وبيشتغلوا على النت»، وتوفر الحملة أيضاً خدمة توصيل الطلبات إلى منازل الزبائن مجاناً، وذلك بعد التعقيم والتطهير: «إحنا فى منطقة شعبية لكن مفيش أى نوع من الالتزام والحذر وبينزلوا يشتروا هدوم وكحك».

ويمر منظمو الحملة يومياً على المحلات المفتوحة لإجبارهم على الإغلاق فى ساعات الحظر: «اللى مش بيلتزم بنحاول نقنعه أكتر من مرة ونشوف إيه اللى محتاجه ونوفره عشان يقفل المحل ويبيع على الإنترنت»، حسب «محمد»، الذى وجد استجابة كبيرة من أصحاب محلات الكحك، حيث خفضوا الأسعار، ليتراوح الكيلو بين 20 و30 جنيهاً، بعد يومين من مبادرته: «كمان بنلف فى المنطقة بعربيات تشغل أغانى وطنية وبنوزع كمامات وجوانتيات عشان نشجع الناس على الالتزام.