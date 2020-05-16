رقص وقبلات وسلام بالكوع.. طرق الاحتفال بالأهداف في زمن كورونا (فيديو)

11:10 م | السبت 16 مايو 2020
لاعبي هيرتا برلين

لاعبي هيرتا برلين

كتب: حسن شحاته

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عادت اليوم، عجلة الدوري الألماني، للدوران من جديد بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بـ6 مباريات شهدت العديد من الأهداف واحتفالات جديدة، والتي راعى اللاعبون في بعضها الإجراءات الاحترازية، بينما خالفها آخرون.

وكانت السلطات الألمانية، قد وافقت على عودة الدوري الألماني، مع الالتزام بالبروتوكول الطبي الخاص بتعقيم الملاعب، إضافة لضرورة التباعد الاجتماعي بين اللاعبين بعدم التلامس في الاحتفالات للحد من انتشار الجائحة.

ونرصد لكم أبرز طرق الاحتفال في زمن كورونا.

بدأت الاحتفالات عن طريق لاعبي دورتموند على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، معقل الجراد الأصفر، حيث اكتفى لاعبو دورتموند، بالاحتفال عن بعد عقب افتتاح النتيجة عن طريق النرويجي إيريك هالاند، في بداية الشوط الأول.

وقام "هالاند" بالاحتفال بالهدف مع زملائه بالرقص دون ملامسة أحدهم للآخر، للحفاظ على الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الجائحة العالمية، قبل أن يلجأوا للاحتفال بمرفق اليد في باقي أهداف اللقاء.

وعلى غرار لاعبي دورتموند، استخدم لاعبو بروسيا مونشنجلادباخ، مرافقهم من أجل الاحتفال بالأهداف الثلاثة التي سجلوها في شباك آينتراخت فرانكفورت، في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1.

بينما سقط لاعبو هيرتا برلين، في مخالفة الإجراءات الاحترازية، من خلال الاحتفال بالأهداف الثلاثة لفريقهم، عن طريق احتضان بعضهم، إضافة لبعض القبلات، خاصة اللقطة التي رصدتها الكاميرات بقبلة ديدريك بوياتا، للاعب ماركو جروجيك، ليصبح النادي الوحيد الذي سقط في تلك المخالفة.

ونجح لاعبو هيرتا برلين، في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 31، في المركز الـ11، بجدول ترتيب الدوري الألماني.

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