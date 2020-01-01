"قبلات وأحضان".. أول حالة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالدوري الألماني

09:31 م | السبت 16 مايو 2020
لاعبي هيرتا برلين

لاعبي هيرتا برلين

كتب: حسن شحاته

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سقط لاعبو هيرتا برلين في أولى مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في الدوري الألماني، وذلك خلال مواجهة مضيفه هوفنهايم، التي جمعت بينهما اليوم، ضمن مباريات الجولة 26 في منافسات الدوري الألماني "البوندزليجا"، بعد توقف دام أكثر من شهرين من انتشار الجائحة العالمية.

وكانت السلطات الألمانية، قد وافقت على عودة الدوري الألماني مع الالتزام بالبرتوكول الطبي الخاص بتعقيم الملاعب، إضافة لضرورة التباعد الاجتماعي بين اللاعبين بعدم التلامس في الاحتفالات للحد من انتشار الجائحة.

وسقط لاعبو هيرتا برلين في مخالفة الإجراءات الاحترازية، من خلال الاحتفال بالأهداف الثلاثة لفريقهم، عن طريق احتضان بعضهم إضافة لبعض القبلات خاصة اللقطة التي رصدتها الكاميرات بقبلة ديدريك بوياتا، للاعب ماركو جروجيك، حيث تداوله رواد السوشيال ميديا بسخرية كبيرة.

وجدير بالذكر، أن هيرتا برلين نجح في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 31، في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني.

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