تعقيم وكمامات واحتفالات.. مشاهد عودة الدوري الألماني في زمن كورونا

شهد ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل بوروسيا دورتموند، غياب جماهيري غير معتاد في ديربي الرور أمام شالكه، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها البلاد لعودة منافسات الدوري من جديد بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحذرت الشرطة الألمانية جماهير بوروسيا دورتموند وشالكه من التواجد بمحيط ملعب "سيجنال إيدونا بارك" قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما، ضمن مباريات الجولة 26 في منافسات الدوري الألماني "البوندزليجا"، وهو الأمر الذي التزمت الجماهير به بالفعل، حيث ظهرت المدرجات خاوية من المشجعين.

كما فرضت السلطات الألمانية إجراءات طبية مشددة قبل انطلاق المباراة، حيث نزل اللاعبين إلى ملعب المباراة مرتدين للكمامات، بالإضافة لتعقيم الكرة قبل انطلاق المباراة.

ولم تقف الإجراءات عند هذا الحد، حيث حرص أعضاء الجهاز الفني والبدلاء لكلا الفريقين، على وجود مسافة بينهما، للحفاظ على الإجراءات الوقائية.

الاحتفال بالأهداف في زمن الكورونا

وعلى غرار تغير جميع المشاهد التي تسبق انطلاق المباراة وتواجد الجماهير، فقد تغيرت طريقة الاحتفال بالأهداف أيضًا، حيث اكتفى لاعبو دورتموند بالاحتفال عن بعد عقب افتتاح النتيجة عن طريق النرويجي إيريك هالاند في بداية الشوط الأول.

وقام هالاند بالاحتفال بالهدف مع زملاءه بالرقص دون ملامسة أحدهم للآخر، للحفاظ على الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي الجائحة العالمية.

وجدير بالذكر، أن مباراة دورتموند وشالكه التي انطلقت في الثالثة والنصف عصر اليوم، رفقة بعض المباريات الأخرى في الدوري الألماني، تعد هي المواجهة الأولى في الدوريات الخمس الكبرى منذ توقفها بسبب جائحة كورونا.