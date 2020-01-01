مفيد لمرضى السكري.. 3 طرق لتناول الكركم

10:11 ص | الأحد 17 مايو 2020
الكركم

الكركم

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

فوائد تناول العسل مع الكركم

فوائد تناول العسل مع الكركم

باحثون يكشفون فوائد الكركم: يعالج 8 أنواع من السرطان

باحثون يكشفون فوائد الكركم: يعالج 8 أنواع من السرطان

مسكن قوي.. تعرف على أبرز فوائد "الكركم"

مسكن قوي.. تعرف على أبرز فوائد "الكركم"

"الكركم والكزبرة مع قشر الرمان".. أعشاب لتنظيف الجسم من السموم برمضان

"الكركم والكزبرة مع قشر الرمان".. أعشاب لتنظيف الجسم من السموم برمضان

يساعد الكركم مرضى السكري خاصة في بدايات المرض، حيث أن الكركم وسيلة فعّالة للوقاية من تطوّر المرض إذا كانت الحالة لا تزال في البداية.

وينبغي أن يكون الكركم والقرفة ضمن التوابل الرئيسية في الطعام، أو تناوله مرة أو اثنتين يومياً مع الحليب.

يحتوي الكركم على مادة تسمّى الكركمين لها تأثير قوي على الأنسولين، ويعتبر مضاد قوي للأكسدة يحارب الجذور الحرة، ويحد من مقاومة الجسم للأنسولين، بحسب موقع "24".

كما توفر القرفة بديلاً نباتياً للأنسولين يساعد على خفض نسبة السكر بالدم، وينُصح بعدم تناول أكثر من 4 جرامات من القرفة في اليوم الواحد، أي ما يعادل ملعقة صغيرة.

وكشفت دراسة لجامعة لويزيانا أن الكركم يمنع التدهور التأكسدي للدهون، ويزيد ذلك من حساسية الجسم لانخفاض مستويات السكر، ما يساعد على السيطرة على مستوياته في الجسم بشكل طبيعي.

طرق تناول الكركم وفائدته لمرضى السكري

وهناك طرق لتناول الكركم الذي يمكن إضافته بالطرق التقليدية للخضار والأرز والعدس

- إضافة نصف ملعقة من مسحوق الكركم والفلفل الأسود إلى الحليب المغلي، وتناوله مرتين في الصباح والمساء.

- يمكنك إضافة الكركم مع توابل أخرى لشوربة الخضار لتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم.

- إضافة ملعقة صغيرة من الكركم وقليل من مسحوق الزنجبيل إلى 4 أكواب من الماء المغلي، وترك الخليط على النار الهادئة لمدة 10 دقائق.

الأكثر قراءة

شركة أمريكية تعلن التوصل لعلاج يقضي على كورونا في 4 أيام

شركة أمريكية تعلن التوصل لعلاج يقضي على كورونا في 4 أيام

قالت شركة أدوية أمريكية في ولاية كاليفورنيا إنها تمكَّنت من تحقيق اختراق كبير في مجال البحوث
الشمس في مرحلة سبات.. هل هناك خطر على كوكب الأرض؟

الشمس في مرحلة سبات.. هل هناك خطر على كوكب الأرض؟

حذّر علماء من دخول الشمس مرحلة سبات ينتج عنه تسرب الأشعة الكونية الضارة إلى كوكب الأرض
قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

ارتفاع درجات الحرارة في مصر بالآونة الأخيرة، وضع الجميع في حيرة كبيرة حول الوسائل التي يمكن استخدامها دون مساهمتها في نقل العدوى
ابتكار مادة مضادة لفيروس كورونا تحمي الأسطح لمدة 90 يوما

ابتكار مادة مضادة لفيروس كورونا تحمي الأسطح لمدة 90 يوما

توصلت دراسة تمهيدية إلى مادة يمكنها حماية الأسطح من كورونا الجديد والجراثيم، لمدة قد تصل إلى 90 يوما،
تقرير صادم: 26% من وفيات كورونا مرضى سكر

تقرير صادم: 26% من وفيات كورونا مرضى سكر

أفاد موقع شبكة "سكاي نيوز" البريطاني عن مسؤولين، بأن الأشخاص الأربعة الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد