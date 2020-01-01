مفيد لمرضى السكري.. 3 طرق لتناول الكركم

يساعد الكركم مرضى السكري خاصة في بدايات المرض، حيث أن الكركم وسيلة فعّالة للوقاية من تطوّر المرض إذا كانت الحالة لا تزال في البداية.

وينبغي أن يكون الكركم والقرفة ضمن التوابل الرئيسية في الطعام، أو تناوله مرة أو اثنتين يومياً مع الحليب.

يحتوي الكركم على مادة تسمّى الكركمين لها تأثير قوي على الأنسولين، ويعتبر مضاد قوي للأكسدة يحارب الجذور الحرة، ويحد من مقاومة الجسم للأنسولين، بحسب موقع "24".

كما توفر القرفة بديلاً نباتياً للأنسولين يساعد على خفض نسبة السكر بالدم، وينُصح بعدم تناول أكثر من 4 جرامات من القرفة في اليوم الواحد، أي ما يعادل ملعقة صغيرة.

وكشفت دراسة لجامعة لويزيانا أن الكركم يمنع التدهور التأكسدي للدهون، ويزيد ذلك من حساسية الجسم لانخفاض مستويات السكر، ما يساعد على السيطرة على مستوياته في الجسم بشكل طبيعي.

طرق تناول الكركم وفائدته لمرضى السكري

وهناك طرق لتناول الكركم الذي يمكن إضافته بالطرق التقليدية للخضار والأرز والعدس

- إضافة نصف ملعقة من مسحوق الكركم والفلفل الأسود إلى الحليب المغلي، وتناوله مرتين في الصباح والمساء.

- يمكنك إضافة الكركم مع توابل أخرى لشوربة الخضار لتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم.

- إضافة ملعقة صغيرة من الكركم وقليل من مسحوق الزنجبيل إلى 4 أكواب من الماء المغلي، وترك الخليط على النار الهادئة لمدة 10 دقائق.