فيديو وصور.. "سينما السيارات" في دبي: الترفيه في زمن الكورونا

04:52 م | السبت 16 مايو 2020
سينما السيارات في دبي

سينما السيارات في دبي

كتب: فادية إيهاب

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التعايش مع فيروس كورونا أمر نادت به منظمة الصحة العالمية وجميع المراكز الدولية الطبية مؤخرا، وفي ظل ذلك تبحث العديد من الدول طرق تعاملها مع الوضع الجديد في جميع الأمور المجتمعية من بينها الترفيه، خاصة بعد مرور أشهر من إغلاق الأماكن العامة مما سبب حالة من الملل والاكتئاب للجميع.

ومن بين الدول التي ابتكرت طرق مختلفة للابتكار، تأتي مدينة دبي بدولة الإمارات؛ إذ أعلنت "فوكس سينما" عبر حسابها الرسمي على تويتر وإنستجرام عن بدء تجربة سينمائية جديدة في موقف السيارات، على سطح مركز مول الإمارات للتسوق، يوم الأحد في 17 مايو. 

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، تعد "سينما السيارة" تجربة جديدة، بدأ اختبارها منذ أيام قليلة؛ لتطرح البديل الترفيهي الذي يحاكي التجربة السينمائية، بسبب إغلاق صالات السينما كجزء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وقال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للسينما، لموقع CNN: "يطلب من الضيوف البقاء في سياراتهم طوال فترة عرض الفيلم"، لافتا إلى أنه  تُجرى الحجوزات عبر الإنترنت ويُقدم الطعام والشراب للضيوف عند وصولهم إلى نقطة الدخول، كما يتم فحص درجات حرارة العاملين، ويُطلب منهم ارتداء القفازات وأقنعة الوجه "الكمامات".

والمكان المخصص يسع نحو  72 سيارة، ويسمح بشخصين لكل سيارة، كحد أقصى، كما لا يُسمح للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 12 عاماً، وكبار السن الذين يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر بحضور سينما السيارات. 

وستراعى عروض السينما الجديدة كل الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، التي تتضمن الالتزام بسياسة التباعد، والحرص على وضع الكمامات والقفازات، حيث تصل السيارات إلى الطابق الثالث من المول، مع وجود رمز للتذكرة يتم إرساله للذين ابتاعوا البطاقات، ويتم مسحه عند الوصول لتحديد مكان وقوف السيارة. 

وحين تتوقف جميع السيارات ستكون بمواجهة الشاشة العملاقة التي وضعت على سطح مركز التسوق، ليتم بعدها إطفاء كل الأضواء الأمامية لهذه السيارات، بينما يمكن الاستماع إلى صوت الفيلم عبر الراديو، وفق تردد محدد يتم ابلاغ الزوار عنه لدى وصولهم.

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