آخرهم "فيروس" محمد رمضان.. فنانون قدموا أغاني لمواجهة كورونا

نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطعا من أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها، وتحمل اسم "كورونا فيروس".

أغنية محمد رمضان كورونا فيروس

وتتحدث الأغنية عن بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بكورونا.

​ولا يعد رمضان هو الأول بين الفنانين الذي طرح أغنية لكورونا، فبينما ينتاب القلق والخوف الكثير من الأشخاص حول العالم بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول، هناك فئة قررت أن تواجه الفيروس بطرق مختلفة حيث اتجه بعض الفنانين والمشاهير لطرح أغاني في إطار مواجهة فيروس كورونا والتوعية به، أو على سبيل الفكاهة أيضا، نعرض أبرزهم فيما يلي:

أكرم حسني

قال الفنان أكرم حسني، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي عبر "سكايب"، ببرنامج "معكم"، الذي يعرض على شاشة "cbc": إنه كتب أغنية لفيروس كورونا، بطريقة ساخرة تصف الأوضاع خلال فترة الحجر الصحي.

وكانت كلمات الأغنية: "يا رب تكون كده مبسوط.. وأنا في كمامة بتحامى.. بقيت سادة بدل مظبوط.. ولابس روب على بيجامة.. خلاص قفلت أنا الفيفا.. يا نفس يا زاهدة يا عفيفة.. وبتعشى خمس مرات بشرط تكون حاجة خفيفة.. بلمع أي حاجة إزاز.. وفي المطبخ بقيت ممتاز.. وجو البيت مش سيئ .. ده حتى ولادي طلعوا لزاز.. ما بين 4 حيطان داير.. بقيت بالكرش بتعاير.. وبكرة الصبح عندي غسيل سجاجيد على ستاير".

مهرجان فيروس كورونا

وتعاون مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا مع قدورة، وحسن شاكوش في تقديم "مهرجان فيروس كورونا".

أغنية "يابا يابا من الكورونا"

كما حرص الإعلامي جابر القرموطي على تقديم أغنية لفيروس كورونا على أنغام أغنية "الليمونة".

نجل شعبان عبدالرحيم

اختار عصام شعبان عبد الرحيم والمؤلف إسلام خليل اسم "كورونا الحلزونا"، للأغنية الشعبية التي تناولت جوانب فيروس كورونا المستجد.

وتحدث "شعبان" و"خليل" في أغنيتهما الجديدة عن طرق الوقاية من كورونا بأسلوب كوميدي.

أحمد سعد

وأعلن المطرب أحمد سعد عبر راديو "إينرجي 92.1"، عن طرح أغنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الشاعر أحمد إبراهيم، كاشفاً عن طرحها قريبا.