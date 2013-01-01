"مينا" يصمم لوكيشن تصوير رمضاني للمسلمين: فرحة جديدة بعيدا عن كورونا

04:02 م | السبت 16 مايو 2020
بـ1000جنيه..«مينا»يجهز لوكيشن تصوير رمضانى للمسلمين

بـ1000جنيه..«مينا»يجهز لوكيشن تصوير رمضانى للمسلمين

كتب: سمر عبد الرحمن

أخبار متعلقة

"خليك في بيتك واستمتع بأجواء رمضان".. شباب يقدمون أمسيات دينية "أون لاين"

"خليك في بيتك واستمتع بأجواء رمضان".. شباب يقدمون أمسيات دينية "أون لاين"

شباب كفر الشيخ يُحاربون كورونا بفيلم "اقعدوا فى بيوتكم"

شباب كفر الشيخ يُحاربون كورونا بفيلم "اقعدوا فى بيوتكم"

صور.. شباب الزعفران بكفر الشيخ يحتفلون بانتهاء العزل بـ"ماراثون دراجات"

صور.. شباب الزعفران بكفر الشيخ يحتفلون بانتهاء العزل بـ"ماراثون دراجات"

مراكز شباب كفر الشيخ تحصد المركز الثالث في "التميز"

مراكز شباب كفر الشيخ تحصد المركز الثالث في "التميز"

بـ1000جنيه..«مينا»يجهز لوكيشن تصوير رمضانى للمسلمين:«فرحة رمضان بعيد عن كورونا»

اعتاد الشاب القبطي مينا خلة، البالغ من العمر 25عاماً، على مشاركة أخوته من المسلمين فرحتهم بشهر رمضان الكريم، ومع الظروف العالمية التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، فكر الشاب القبطي في طريقة للتخفيف عن الأهالي خلال تلك الفترة، فخصص "لوكيشن تصوير" داخل الاستوديو الخاص به يتميز بأجواء رمضان لتصوير الراغبين من المسلمين في التقاط صور تذكارية بأجواء الشهر الكريم.

«خصصت مكان في الاستديو وجهزته بزينة رمضان، واشتريت فوانيس، علشان إخواتى المسلمين يتصوروا ويعيشوا الأجواء الرمضانية في الصور التذكارية، وعلشان إحنا نسيج واحد مفيش فرق بينا، ولازم نتشارك فى كل المناسبات ونخفف عن بعض، رمضان السنة دى مختلف وجاى فى ظروف صعبة»، بهذه العبارات لخص "مينا" فكرته معبراً على الوحدة الوطنية.

ويقول الشاب مينا، الذي تخرج في كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، إنه حرص على تجهيز لوكيشن تصوير رمضانى لأشقائه المسلمين، لأننا شركاء فى الوطن وللظروف الصعبة التي يمر بها العالم: «الفكرة جاتلى لما حسيت الناس مخنوقة من كورونا، فحبيت أخرجهم من اللى هما فيه، وخطر فى بالى تجهيز لوكيشن تصوير رمضانى لأخواتى المسلمين علشان أحسسهم شوية بفرحة شهر رمضان، فدورت كتيرعلشان أجيب الحاجات بتاع زمان دى، وبدأت فى تجهيز اللوكيشن قبل شهر رمضان بأيام، وحبيت أفرح أهل بلدى وأخواتى المسلمين وأقولهم رمضان كريم».

ألف جنيه، قيمة تكاليف تجهيز اللوكيشن

«التجهيز اتكلف 1000 جنيه، واستخدمت تليفزيون، وتليفون قديم، وتسجيل قديم، ولمبة جاز، وفانونس رمضان، والنور والزينة الحلوة بتاعة شهر رمضان، وقماش الخيامية كستائر خلفية للوكيشن، وبعقمه بعد كل سيشن للوقاية من كورونا سيشن تصوير، وأي حد بيدخل الاستديو عندى لازم يتعقم بالمطهرات والكحول، وسعيد بردود أفعال أخواتى المسلمين، ناس كتير أوى اتصوروا عندى فى اللوكيشن وشكرونى على المكان، وناس منهم قالتلى أنت صانع البهجة والسرور، كمان فيه أصدقاء مسيحيين اتصوروا عندى فى اللوكيشن وكانو معجبين جد بالأدوات المستخدمة فى تجهيزه».

وعن حبه للتصوير يختتم: «بشتغل فى مجال التصوير من فترة، بدأت من ستوديو مشهور، وبعدين اشتريت أول كاميرا في 2013، واحدة واحدة بدأت ألف فى كل مكان، وقابلت ناس مشهورة جدا فى الرياضة والفن، وفريق ذا فويس كيدز لحد أما وصلت وفتحت الاستوديو وده كان الحلم، يعنى بدأت من تحت الصفر بس الحمد لله ربنا كرمنى ومعايا فريق كبير حالياً، ومش مهتم بأنى مهندس وبشتغل فى مجال التصوير لأن الشغل مش عيب، وأنا حابب مجال التصوير».

الأكثر قراءة

شركة أمريكية تعلن التوصل لعلاج يقضي على كورونا في 4 أيام

شركة أمريكية تعلن التوصل لعلاج يقضي على كورونا في 4 أيام

قالت شركة أدوية أمريكية في ولاية كاليفورنيا إنها تمكَّنت من تحقيق اختراق كبير في مجال البحوث
باحث يحذر: كورونا مستمر حتى يصيب كل فرد.. والسيناريو الأسوأ لم يبدأ بعد

باحث يحذر: كورونا مستمر حتى يصيب كل فرد.. والسيناريو الأسوأ لم يبدأ بعد

حذر باحث في الأمراض المعدية من أن فيروس كورونا المستجد ما زاله في مراحله الأولى من مهاجمة العالم ، وأن السيناريو الأسوأ لم يأت بعد.
تحذير.. كمامة الوقاية من كورونا ربما تصبح مميتة في هذه الحالة

تحذير.. كمامة الوقاية من كورونا ربما تصبح مميتة في هذه الحالة

تسببت الكمامة الطبية في مشكلة رئوية حادة لشاب من مدينة ووهان الصينية، إذ سقط على الأرض فجأة نتيجة الركض لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات وهو يرتديها متبعا إجراءات الو
ابتكار مادة مضادة لفيروس كورونا تحمي الأسطح لمدة 90 يوما

ابتكار مادة مضادة لفيروس كورونا تحمي الأسطح لمدة 90 يوما

توصلت دراسة تمهيدية إلى مادة يمكنها حماية الأسطح من كورونا الجديد والجراثيم، لمدة قد تصل إلى 90 يوما،
تقرير صادم: 26% من وفيات كورونا مرضى سكر

تقرير صادم: 26% من وفيات كورونا مرضى سكر

أفاد موقع شبكة "سكاي نيوز" البريطاني عن مسؤولين، بأن الأشخاص الأربعة الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد