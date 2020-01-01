بعد إصابة صيني بمشكلة رئوية بسببها.. نصائح وتحذيرات لارتداء الكمامة بسبب كورونا

تسببت الكمامة الطبية في حدوث مشكلة رئوية حادة لشاب من مدينة ووهان الصينية، إذ سقط على الأرض فجأة نتيجة الركض لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات وهو يرتديها متبعا إجراءات الوقاية من كورونا، لذا قررت حكومة الصين منع التلاميذ في المدارس من ارتداء الكمامة في دروس الرياضة.

الشاب الذي أصيب بمشكلة رئوية حادة بسبب الكمامة الطبية اسمه زهانج، ويبلغ من العمر 26 عاما، إذ انهار بسبب فشل رئوي نتج عن الركض لمسافة طويلة وهو يرتدي الكمامة الواقية احترازيا بسبب فيروس كورونا، بحسب موقع "دوتش فيلله" الألماني.

فعلى الرغم من حرص شعوب العالم على ارتداء الكمامات للوقاية من انتقال عدوى كورونا، إلا أنه يجب ارتداءها بحرص شديد، حسبما كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ"الوطن".

الفئات الممنوعة من ارتداء الكمامات

وحذر بدران بعض الفئات من ارتداء الكمامة، حيث تتسبب لها في حدوث العديد من المشكلات المرضية، وهم:

- الأطفال أقل من عامين الذين يعانون من صعوبة في التنفس.

- الأشخاص غير القادرين على ارتداءها بمفردهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، فلا يجب عليهم ارتداؤها مع بذل مجهود صحي كبير.

- من يعانون من فقدان الوعي "الزهايمر".

حالات ضرورة ارتداء الكمامة

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه يجب ارتداء الكمامات في تلك الحالات:

- التواجد داخل أماكن مزدحمة.

- التواجد داخل مكان يشتبه بوجود حالات مرضية به، أو من يعانون من أعراض تنفسية كالحمى والسعال.

- التواجد داخل وسائل النقل العامة.

تعليمات الوقاية عند ارتداء الكمامات

كما شدد بدران على اتباع بعض التعليمات الوقائية خلال ارتداء الكمامة، وهي:

- منع تبادلها مع الآخرين.

- عدم شراؤها من أماكن غير موثوق بها.

- في حال ارتداؤها، يجب عدم لمسها باليد من جهة الفم والأنف، وإذا وقع ذلك، ينبغي التخلص منها على الفور.

- في حال ارتداء الكمامة الطبية، يجب التخلص منها حال الانتهاء من استخدامها، أما في حال ارتداء الكمامات القماشية، يتم غسلها جيدًا بالماء والصابون لتعقيمها.