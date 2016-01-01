الممثلة الأمريكية إلين دي جينيرس تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريلات

جمعت حملة التبرعات التي أطلقتها الممثلة الكوميدية الأمريكية إلين دي جينيريس 4.6 مليار فرنك رواندي (بما يعادل نحو 5 ملايين دولار أمريكي) لإقامة مجمع للحفاظ على الغوريلات في رواندا من الانقراض.

دي جينيريس انضمت إلى حملة "غوريلا بالوزا"

وقد انضمت ممثلة التلفاز الأمريكية الشهيرة دي جينيريس إلى الحملة التي أطلقت في لوس إنجلوس أخيراً تحت شعار "غوريلا بالوزا"، والتي دُعي إليها أسماء كبيرة في عالم الترفيه والفن في العالم.

وكشفت دي جينيريس في برنامجها الشهير "إلين شو" أن حصيلة التبرعات تجاوزت بأكثر من ضعف المبلغ المنشود قائلة "كنا نأمل في جمع 2 مليون دولار، وذلك لم يحدث، فقد جمعنا 5 ملايين دولار، وهو أمر مهم للغاية لأن ليس هناك سوى 1000 غوريلا جبلية لازالت باقية على قيد الحياة"..

وتبنت الممثلة الأمريكية إطلاق أكبر مبادرة في العالم لمشروع الحفاظ على الغوريلا، وقد زارت رواندا لهذا الغرض في مايو من العام الماضي.

وتشيد دي جينيريس مجمعاً في رواندا تحت مسمى "مجمع إلين دي جينيريس" التابع لـ"صندوق ديان فوسي" لإنقاذ الغوريلات بداخل متنزه فولكانوز الوطني، الذي يعد الموئل الطبيعي المعد لاستضافة الأصناف المهددة بالانقراض.

ويمتد المجمع الذي يجري تشييده على رقعة 11 فداناً بمساحة 50 ألف قدم مربع، ويضم معاملاً، ومكتبة، وقاعات اجتماعات، وقاعات عرض، وفصول دراسية، كما يتضمن المجمع أماكن إقامة، مركزاً تعليمياً وبحثياً ومعرضاً.. ومن المقرر أن يخلق 1500 فرصة عمل.

وقالت دي جينيريس إن الهدف الرئيسي من الحملة تزويد "صندوق ديان فوسي" بما يلزم من خدمات ومعدات لتنفيذ مهامه في الحفاظ على الغوريللات من الانقراض.

وشارك في حملة التبرعات التي أطلقتها الممثلة دي جينيريس عدد من كبار الفنانين والمشاهير في هوليوود وصناعة السينما والترفيه العالمية من بينهم جوليا روبرتس، وصوفيا فيرجارا، وليوناردو دي كابريو، وكريس مارتين، وجميس كوردين، وكاندال جينير، وشين هاييس، ودايان كيتون وغيرهم من الفنانين الذي ساهموا بتبرعاتهم في حملة حماية الغوريللات من الانقراض في رواندا.

وكانت دي جينيريس حصلت على المجمع كهبة من شريكها دي روسي، وقامت إثر ذلك بأولى رحلاتها العام الماضي إلى رواندا لتشهد ميراث عالمة الكائنات الأولية الأميركية ديان فوسي، التي كرست حياتها للحفاظ على غوريللات الجبال في رواندا حتى مقتلها في عام 1985.

المعروف عن دي جينيريس مناصرتها لقضايا الحفاظ على الحيوانات من الانقراض، ومنذ قيامها برحلة العام الماضي ركزت على جمع الموارد والتبرعات لهذا المشروع الذي يعد أكبر مرفق من نوعه في العالم لإجراء أبحاث تتعلق بسبل الحفاظ على الغوريلات الجبلية من الانقراض.

وسيكون المجمع مقراً لـ"صندوق ديان فوسي للغوريلا"، الذي يعمل في رواندا منذ أكثر من 50 عاماً عبر "مركز بحوث كاريزوكي" في إقليم موسانزي.. ويعد الصندوق هو أكبر منظمة تعمل من أجل الحفاظ على الغوريللات وأقدمها على مستوى العالم.

وحظيت قضية إنقاذ نوعيات الغوريلات الجبلية باهتمام كبير من جانب الحكومة الرواندية التي خصصت لها احتقالاً سنوياً لتسمية صغار الغوريلات حديثة الولادة في حفل يطلق عليه "كويتا إزينا" وبات يجذب إليه الكثير من المهتمين بقضية إنقراض الغوريللات في العالم.

كما قررت الحكومة تخصيص نسبة 10% من حصيلة الرسوم السياحية لمصلحة المجتمعات المحيطة بالمتنزهات الوطنية، وهو الأمر الذي ساهم في وقف حملات ذبح واصطياد الغوريللات، وكسب المزيد من القاطنين حول المتنزهات إلى جهود الحفاظ على البيئة وعلى الأصناف المهددة بالانقراض.

ويقول مجلس تنمية رواندا أن الإيرادات المتحصلة مما بات يعرف بسياحة الغوريلا بلغت 19.2 مليون دولار من تصاريح ورسوم الغوريللا في عام 2018، بارتفاع عن 15 مليون في عام 2016.