فيديو يوثق لحظة مرعبة لاقتراب قروش بيضاء من راكبي أمواج بأستراليا

01:08 م | السبت 16 مايو 2020
قرش أبيض

قرش أبيض

كتب: وكالات

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مشهد مرعب رصدته طائرة بدون طيار على أحد شواطئ أستراليا، صور اقتراب اثنين من أسماك القرش البيضاء من راكبي الأمواج بالمنطقة، حيث لم يكونوا على علم بوجود الأسماك المفترسة.

وظهرت اللقطة المرعبة بولاية نيو ساوث، الأسترالية، حيث فوجئ المتحكم في الطائرة، آدم فيتزروي، برؤية سمكتان ضخمتان من نوع القرش الأبيض، تسبح بالقرب من راكبي الأمواج، ليسرع إلى الاقتراب من الماء لتحذير راكبي الأمواج، حسبما ذكرت "سبوتنيك".

وصرح أحد راكبو الأمواج، بأنهم سمعوا صوت الطائرة التي تعمل بدون طيار، لنرى رجلًا يسرع نحو الماء مشيرًا إلينا بالخروج منه سريعًا، وهو يصرخ، بأن هناك أسماك قرش بيضاء كبيرة تقترب منكما، وعلى الرغم من تحذير الطيار، إلا أن الشابان واصلا ركوب الأمواج.

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