فيديو يوثق لحظة مرعبة لاقتراب قروش بيضاء من راكبي أمواج بأستراليا

مشهد مرعب رصدته طائرة بدون طيار على أحد شواطئ أستراليا، صور اقتراب اثنين من أسماك القرش البيضاء من راكبي الأمواج بالمنطقة، حيث لم يكونوا على علم بوجود الأسماك المفترسة.

وظهرت اللقطة المرعبة بولاية نيو ساوث، الأسترالية، حيث فوجئ المتحكم في الطائرة، آدم فيتزروي، برؤية سمكتان ضخمتان من نوع القرش الأبيض، تسبح بالقرب من راكبي الأمواج، ليسرع إلى الاقتراب من الماء لتحذير راكبي الأمواج، حسبما ذكرت "سبوتنيك".

#thisisAustralia



It's hard to watch that! 2 large white Pointers cruising around surfers..

I'm sure I've had them around and under me over the years surfing, eerie thinking about it..



LUV LUV LUV Sharks btw



Tuncurry Beach NSW, Australia pic.twitter.com/prFA87sjPf