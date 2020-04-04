زوجة مارك زوكربيرج تصفف له شعره داخل المنزل: "هذا هو الوضع الجديد"

12:04 م | السبت 16 مايو 2020
مارك زوكربيرج

مارك زوكربيرج

كتب: منة الصياد

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في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في مكوث سكان العالم داخل منازلهم، تطبيقًا لإجراءات الحظر في دول كثيرة من العالم، يلجأ الكثير من الرجال ومن بينهم عدد من المشاهير إلى قص وتصفيف شعورهم داخل المنزل.

ونشر مؤخرًا، مارك زوكربيرج المؤسس والمدير التنفيذي لموقع "فيسبوك"، عبر حسابه الرسمي بالموقع، صورة جمعته بزوجته "برسيلا شان" وهي تصفف له شعره داخل منزلهما.

وعلق مارك على الصور: "هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، عبارة عن حلاقة شعر، مع الحظر المستمر لفترة طويلة".

ولم يكن مؤسس "فيسبوك" هو أول المشاهير الذين يلجأون لزوجاتهم لتصفيف شعورهم، حيث نشر من قبل نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو خلال حسابه الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر"، ظهرت خلاله زوجته عارضة الأزياء العالمية جورجينيا، وهي تصفف له شعره داخل حديقة المنزل، معلقًا عليه: "إبقَ في المنزل وحافظ على أناقتك".

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّ جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لم تبلغ بعد أسوأ مراحلها، ورجحت أن العدوى ستستمر في "نشر الفوضى" بين الناس.

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