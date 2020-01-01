فيس بوك تعلن إنشاء كابل إنترنت بحري لربط أوروبا بأفريقيا والشرق الأوسط

أعلنت شركة فيس بوك، من خلال مدونتها الرسمية، أنها في تعاون في الوقت الحالي، مع عدد من شركات الاتصالات المختلفة داخل قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، للعمل على إنشاء كابل إنترنت بحري، بطول يصل إلى 37 ألف كيلو متر، خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تطويره من أحد الشركات المتخصصة بالشبكات تحت البحر، التي تدعى "Alcatel Submarine Networks".

ووفقا للتقرير الذي نُشر على مدونة فيس بوك الرسمية أنه يوجد أكثر من مليار شخص في الدول الأفريقية والعربية في منطقة الشرق الأوسط، غير متصلون بالإنترنت حاليا، وهو ما تستهدفه الشركة في الفترة المقبلة، حيث تسعى إلى توصيل الإنترنت إليهم، عن طريق كابل إنترنت بحري، يعمل على تعزيز الإنترنت في المناطق التي لا تصل إليها الشبكة.

وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن يربط الكابل بين كل من قارة أوروبا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال مصر والسعودية، كأحد نقاط الربط الأساسية، ويصل إلى 16 دولة أفريقية، كما من المنتظر أن يتم طرح الكابل الذي يدعى "2Africa" في نهاية عام 2023 أو في مطلع 2024، على أن يتم تصميم الكابل بسرعة تصل إلى 180 تيرابت في الثانية الواحدة.