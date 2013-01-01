من أجل إنستجرام.. "خطوة" بـ400 مليون دولار لفيس بوك

04:46 ص | السبت 16 مايو 2020
من أجل إنستجرام.. "خطوة" بـ400 مليون دولار لفيسبوك

من أجل إنستجرام.. "خطوة" بـ400 مليون دولار لفيسبوك

كتب: (وكالات)

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أعلنت شبكة "فيس بوك"، أمس الجمعة، أنها اشترت شركة "جيفي" الناشئة، المتخصصة في الصور المتحركة، لدمجها بتطبيقها الشهير "إنستجرام"، لتشارك الصور والتسجيلات المصورة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ولم تكشف الشبكة العملاقة عن قيمة الصفقة، غير أن موقع "أكسيوس" الإخباري، لفت إلى أن "فيس بوك" دفعت 400 مليون دولار في مقابل هذا الاستحواذ.

وتعرف "جيفي" باستخدامها ملصقات ومنتجات أخرى تعتمد على نسق "جي آي أف" (نسق الرسومات المتبادلة).

وقالت "فيس بوك" في بيان، إن "شركة جيفي الرائدة في التعبير البصري والإبداع تنضم إلى شركة فيسبوك اليوم لتكون جزءا من فريق إنستغرام".

وأضافت الشبكة العملاقة "جيفي تجعل المحادثات اليومية مسلية أكثر، لذا نعتزم إدماج مكتبتها للصور المتحركة من نسق (جي آي أف) في إنستغرام وتطبيقاتنا الأخرى لتمكين الناس من إيجاد الطريقة الصحيحة للتعبير عن أنفسهم".

ولفتت "فيس بوك" في بيانها إلى أن نصف الاستخدامات الحالية لـ"جيفي" مصدرها تطبيقات تابعة للشبكة، بينها 25 بالمئة عبر "إنستغرام" وحدها.

وأعلنت المجموعة الأمريكية العملاقة أنها لا تعتزم إجراء أي تغيير كبير في موقع "جيفي".

وقالت: "الناس سيتمكنون من الاستمرار في تحميل منتجات بنسق (جي آي أف) كما سيستمر المطورون والشركاء في التمتع بالنفاذ عينه إلى منصة البرمجة التابعة لـ(جيفي) وستبقى لدى مجتمع المبتكرين التابع لـ(جيفي) القدرة على تطوير محتوى بجودة عالية".

وتمثل "جيفي"، التي أنشئت سنة 2013 ومقرها في نيويورك، إحدى أبرز منصات تشارك الصور المتحركة المطورة على نسق "جي آي أف"، وهي تضم أكثر من 700 مليون مستخدم يوميا.

ويمكن تشارك هذه المضامين المسلّية والمتنوعة مباشرة عبر شبكات اجتماعية مختلفة غير "فيسبوك"، بينها خصوصا "تويتر" و"سنابتشات" و"تيك توك".

وعلقت "جيفي" في بيان على هذه الصفقة قائلة: إن "نطاق مهمتنا بات أوسع على الأرجح غير أن الهدف لا يزال نفسه".

وأضافت الشركة، "لطالما أردنا جعل طريقة تعبيركم أكثر ظرفا وإثارة. وربما أكثر غرابة بعض الشيء".

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