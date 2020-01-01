بالفيديو.. 3 أشخاص يسرقون أغناما في سيارة ملاكي

06:31 ص | السبت 16 مايو 2020
سرقة أغنام في سيارة ملاكي

سرقة أغنام في سيارة ملاكي

كتب: عبد الرحمن خالد

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ3 أشخاص يسرقوا أغنام، وتهريبها في سيارة ملاكي، وسط تصوير من كاميرات مراقبة بالمكان. 

ونشر أحد المدونين على موقع فيس بوك، مقطع الفيديو الذي يظهر أنه من إحدى كاميرات المراقبة، من المكان الذي يظهر فيها وجه أحد الأشخاص السارقين. 

ويظهر في مقطع الفيديو، 3 أشخاص يهربون بقرة وخروفين من أحد الأماكن، ويضعوها في شنطة السيارة، وفي السيارة نفسها، وسط تفاعل كبير من المدونين على مقطع الفيديو. 

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