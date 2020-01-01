دراسة تكشف عن نظام غذائي مقترن بفيتامين C قادر على قتل خلايا السرطان

03:09 ص | السبت 16 مايو 2020
فيتامين سي

فيتامين سي

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

فيتامين سي علاج بديل لمرض السرطان

فيتامين سي علاج بديل لمرض السرطان

هل يساعد فيتامين سي في مقاومة فيروس كورونا؟.. أستاذ مناعة يجيب

هل يساعد فيتامين سي في مقاومة فيروس كورونا؟.. أستاذ مناعة يجيب

دور فيتامين "سي" في رفع المناعة للوقاية من كورونا واحتياجات الجسم اليومية

دور فيتامين "سي" في رفع المناعة للوقاية من كورونا واحتياجات الجسم اليومية

هل يساعد فيتامين "سي" في القضاء على فيروس كورونا؟

هل يساعد فيتامين "سي" في القضاء على فيروس كورونا؟

كشفت دراسة مشتركة، أجراها فريق من العلماء الأمريكيين والإيطاليين، عن علاجا يتكون من نظام غذائي محدد مع استهلاك فيتامين C، أظهر ديناميكية إيجابية، قادرة على قتل الخلايا السرطانية.

وطور العلماء، نظاما غذائيا يمكن أن يقتل السرطان المقاوم، وفقا لنتائج الدراسة التي نشرت على Nature Communications.

واكتشف العلماء من جامعة جنوب كاليفورنيا، ومعهد IFOM للسرطان في ميلانو، أن النظام الغذائي الذي يحاكي الصيام يمكن أن يكون أكثر فعالية في علاج بعض أنواع السرطان عند دمجه مع فيتامين C.

وفي الدراسة التي أجريت على الفئران، تمكن فريق العلماء من التوصل إلى أدلة على أن هذه التركيبة أدت إلى تأخير طور الورم في العديد من نماذج الفئران المصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وفي بعض الفئران، تسبب النظام الغذائي المقترن بفيتامين C، في انحدار المرض، وفقا لموقع MedicalXpress.

وقال مؤلف الدراسة فالتر لونغو، نقلا عن MedicalXpress: "للمرة الأولى، أظهرنا كيف يمكن للتدخل غير السام أن يعالج السرطان العدواني بشكل فعال".

وأضاف أن نظام العلاج المقترح يعتمد على نظام غذائي نباتي منخفض السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات.

وتابع: "إن الجمع بين النظام الغذائي وفيتامين C قد أسفر عن نتائج مذهلة، لقد قتل كل الخلايا السرطانية تقريبا".

بالإضافة إلى ذلك، اختبر العلماء العلاج بشكل منفصل، فقط مع النظام الغذائي وفقط بفيتامين C، على مجموعة أخرى من القوارض، ما أدى إلى انخفاض في نمو الخلايا السرطانية وزيادة طفيفة في موتها، ولكن عند استخدامهما معا، كان لهما تأثير كبير، ما أدى إلى قتل جميع الخلايا السرطانية تقريبا.

ووفقا للعلماء، لا يمكن تسجيل ديناميكية إيجابية إلا في الخلايا السرطانية مع طفرة في جين KRAS (عبارة عن جين يعمل بمثابة مفتاح تشغيل/ إيقاف في إشارة الخلية)، والذي يعد واحدا من أصعب العوائق في علاج السرطان.

وتشير الطفرات في جين KRAS إلى أن الجسم يقاوم معظم العلاجات المكافحة للسرطان، ويقلل من معدل بقاء المريض على قيد الحياة. وتحدث طفرات KRAS في حوالي ربع جميع السرطانات البشرية ويقدر أنها تحدث في ما يصل إلى نصف جميع سرطانات القولون والمستقيم.

ويدرس الفريق حاليا، تأثير التجويع أو اتباع نظام غذائي نباتي منخفض السعرات الحرارية مع أدوية أخرى مضادة للسرطان في المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي والبروستات، وفقا لموقع Nature Communications الذي نشر نتائج الدراسة.

الأكثر قراءة

باحث يحذر: كورونا مستمر حتى يصيب كل فرد.. والسيناريو الأسوأ لم يبدأ بعد

باحث يحذر: كورونا مستمر حتى يصيب كل فرد.. والسيناريو الأسوأ لم يبدأ بعد

حذر باحث في الأمراض المعدية من أن فيروس كورونا المستجد ما زاله في مراحله الأولى من مهاجمة العالم ، وأن السيناريو الأسوأ لم يأت بعد.
تحذير.. كمامة الوقاية من كورونا ربما تصبح مميتة في هذه الحالة

تحذير.. كمامة الوقاية من كورونا ربما تصبح مميتة في هذه الحالة

تسببت الكمامة الطبية في مشكلة رئوية حادة لشاب من مدينة ووهان الصينية، إذ سقط على الأرض فجأة نتيجة الركض لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات وهو يرتديها متبعا إجراءات الو
تقرير صادم: 26% من وفيات كورونا مرضى سكر

تقرير صادم: 26% من وفيات كورونا مرضى سكر

أفاد موقع شبكة "سكاي نيوز" البريطاني عن مسؤولين، بأن الأشخاص الأربعة الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد
"رضوان هيعدم فتحي" هل حرقت الطفلة مريم أحداث مسلسل البرنس؟

"رضوان هيعدم فتحي" هل حرقت الطفلة مريم أحداث مسلسل البرنس؟

حقيقة حرق الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس في المسلسل أحداثه قبل نهايته
أظهر نتائج واعدة.. دواء مضاد للاكتئاب يحمل الأمل في علاج مصابي كورونا

أظهر نتائج واعدة.. دواء مضاد للاكتئاب يحمل الأمل في علاج مصابي كورونا

صراع مع الوقت وضد الزمن يخوضه العلماء بجميع أنحاء العالم حاليا في محاولة للتوصل لعلاج موحد وفعال لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تنسبب في إصابة ما يقر