إصابة كلب و3 قطط بكورونا في هولندا

فيروس كورونا
ذكرت شبكة "آر تى إل"، أمس الجمعة، نقلا عن وزيرة الزراعة في هولندا، أن كلبا وثلاثة قطط منزلية أصيبت بفيروس كورونا المستجد في هولندا، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
ونقلت "آر تى إل" عن الوزيرة كارولا شوتن قولها: "كل شيء يشير إلى أن الإصابة انتقلت إلى هذه الحيوانات من أصحابها ، إذا كنت مريضا، لا تعانق القط أو الكلب".
وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا إن خطر نقل العدوى من الحيوان للإنسان ضعيف جدا.جدير بالذكر، أنه تم الإبلاغ بين حين وآخر عن حالات عدوى أخرى بكورونا بين الحيوانات في جميع أنحاء العالم خلال الجائحة.
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