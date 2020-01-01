hحذر عناقها ولا تدعها تلعقك.. اختبارات إيجابية لكورونا في الكلاب

08:49 ص | السبت 16 مايو 2020
الكلاب

الكلاب

كتب: وكالات

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رصد معهد هولندا الوطني للصحة العامة والبيئة (RIVM)، لأول مرة، كلبًا أظهر اختبارًا إيجابيًا، للأجسام المضادة لفيروس كورونا التاجي المستجد، الذي يجتاح العالم.

وذكرت وزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء الهولندية، أن "مالك الكلب مريض بفيروس كورونا، والكلب عانى من مشاكل في التنفس، وقُتل في 30 أبريل الماضي، بسبب تفاقم الأعراض"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية. 

وأضافت الوزارة في بيان: "من غير الواضح إذا كان السبب في مشاكل التنفس لدى الكلب عدوى فيروس كورونا التاجي المستجد أو لأسباب أخرى".

وحذرت الوزارة الهولندية أصحاب الحيوانات الأليفة، من الاختلاط بالحيوانات الأليفة، وأوصت بأنه "على الرغم من أن فرص إصابة الحيوانات الأليفة بفيروس كورونا منخفضة، يجب الحد من الاتصال الكثيف مع الحيوانات الأليفة المنزلية، وشددت على لا تعانقها أو تدعها تلعقك".

وأشارت وزارة الزراعة الهولندية إلى أنه على الرغم من أن هذه هي أول مرة تظهر فيها اختبارات إيجابية لكلب على الأجسام المضادة لكورونا في هولندا، كان هناك نتائج إيجابية سابقة لكلبين في هونج كونج.

جدير بالذكر، أن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة رصد 3 قطط كانت نتائج اختبارها إيجابية في مزارع "المنك"، الشهر الماضي، إذ إنه في العينات الأولى وجدوا الفيروس على جزيئات الغبار في الحظيرة وبالقرب من المنك، ولكن لم يتم العثور على الفيروس خارج الحظيرة.

ومنذ فترة، يتساءل الكثيرون حول ما إذا كانت الحيوانات تنقل مرض كورونا المستجد للبشر، والذي تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من مليون و529 ألفا بجميع أنحاء العالم، ووفاة أكثر من 8 آلاف شخص آخرين.

وللإجابة عن التساؤلات، أجريت دراسة لبواسطة مختبر الصين الرئيسي للتكنولوجيا الحيوية البيطرية في هاربين، الصين، استنتج العلماء بعدها أن القطط يمكن أن تصاب بفيروس كورونا ونشرها فى الحيوانات الأخرى، ولكن يصعب على الكلاب التقاط المرض بسهولة، بالرغم من حالتى الكلبين المصابين الفيروس.

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