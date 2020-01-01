موسكو تكشف عن طريقة جديدة لعلاج السرطان بعنصر الراديوم

أعلنت الحكومة الإقليمية في بريمورية أن أطباء مركز الأورام في الإقليم بدأوا يوم 13 مايو الجاري باستخدام طريقة فريدة لعلاج سرطان البروستات في المرحلة الرابعة، وفقا لما نشرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت حكومة الإقليم، في بيان، إن علاج المرضى النفائل العظمية يجري ضمن إطار البرنامج الوطني "الرعاية الصحية" ومكونه الإقليمي "مكافحة أمراض السرطان".وأوضحت الحكومة: "استخدمت الطريقة الجديدة يوم 13 مايو الجاري في علاج 10 مرضى، ويختار الأطباء المرضى الذين يمكن علاجهم بهذه الطريقة، حيث على الرغم من كلفتها العالية مدرجة في برنامج "ضمانات الدولة لتوفير الرعاية الطبية المجانية للمواطنين".

وأشار الأطباء، إلى أن عنصر الراديوم الذي يدخل في تركيب هذا الدواء، ليس ساما لنخاع العظم ودم المريض. ويتم حقن الدواء في وريد المريض مرة في الشهر لمدة ستة أشهر. وعند دخول عنصر الراديوم إلى النفائل يدمرها ويمنع تكون أخرى جديدة في عظام أخرى.

وتعتبر مسألة تخفيض معدل الوفيات بسبب أمراض السرطان، من المسائل الأساسية في برنامج الإقليم "مكافحة أمراض السرطان" والبرنامج الوطني "الرعاية الصحية" ، حيث خصصت الدولة ما يقارب من 850 مليون روبل لتفعيل البرنامج في عام 2020 . (حوالي 12 مليون دولار)

وفي سياق آخر، أكدت السلطات الصحية الروسية أن أصحاب فئة الدم "بي" يعتبرون الأكثر عرضة أمام وباء كورونا المستجد "كوفيد 19". وقالت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته، أمس الجمعة: "هناك نقطة تثير اهتماما بالغا تم الإشارة إليها في المقالات العلمية الأجنبية وجرى تأكيدها بمعطيات مراكزنا، وتكمن في أن معظم المصابين هم من أصحاب فئة الدم B، التي تتفوق بشكل كبير على الزمر الأخرى".

وأوضحت سكفورتسوفا أن المركز الثاني في قائمة المصابين بفيروس كورونا يأتي من نصيب أصحاب فئتي الدم "A" و"AB"، بينما سجل عدد أقل لدى أشخاص ليدهم فصيلة "O".وأضافت المسؤولة الصحية الروسية أن هذا الأمر قد يكون مرتبطا بانتشار نسبي أكثر لفئة الدم "بي" بين المجتمع البشري بشكل عام.