جيف بيزوس وبيل جيتس.. قائمة أغنياء العالم لعام 2020

في حين أن جائحة الفيروس التاجي المستجد كورونا، أزعجت الاقتصاد العالمي، إلا أنها جعلت جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" الشهيرة للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، في طريقه ليصبح أول تريليونير في العالم، بحلول عام 2026، بحسب ما ذكر موقع "ladbible" البريطاني.

وعن قائمة فوربس للمليارديرات عام 2020، التي عرضت في مارس الماضي، فهي كالآتي:

جيف بيزوس.. أغنى رجل بالعالم

1- للسنة الثالثة على التوالي، حصل جيف بيزوس على المركز الأول في تصنيف "فوربس" للمليارديرات حول العالم، رغم انخفاض صافي ثروته 18 مليار دولار العام الماضي، لتبلغ 113 مليار دولار، وفقاً لفوربس، ويعود ذلك جزئياً إلى انفصاله عن زوجته السابقة ماكنزي بيزوس، وكان قد ارتفع سهم أمازون بنسبة 15٪ العام الماضي، ما ساعد على تعويض جزء من تلك الخسارة.

بيل جيتس.. المركز الثاني

2- وجاء بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، في المركز الثاني على القائمة بثروة بلغت 98 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار.

برنارد أرنو.. المركز الثالث

3- بينما أخذ برنارد أرنو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LVMH مكان وارن بافيت في المركز الثالث، بثروة بلغت 76 مليار دولار.

وارن بافيت في المركز الرابع

4- وجاء بافيت في المركز الرابع بثروة بلغت 67.5 مليار دولار.

5- وفي المركز الخامس جاء الأمريكي لاري أليسون بثروة قيمتها 59 مليار دولار مقابل ثروة 62.5 مليار دولار.

6- وفي المركز السادس جاء الإسباني أمانسيو أورتيجا بثروة 55.1 مليار دولار مقابل 62.7 مليار دولار.

7- وفي المركز السابع جاء الأمريكي مارك زوكربيرج بثروة قيمتها 54.7 مليار دولار في عام 2020.

8- جيم والتون في المركز الثامن بثروة 54.6 مليار دولار.

9- وأليس والتون بثروة 54.4 مليار دولار في المركز التاسع.

10- وروب والتون في المركز العاشر بثروة 54.1 مليار دولار، وهم أصحاب شركة وول مارت للتجزئة.