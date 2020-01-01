نصائح من الدالاي لاما للتعامل مع القلق الناجم عن كورونا

07:23 ص | السبت 16 مايو 2020
الدالاي لاما

الدالاي لاما

كتب: (وكالات)

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يعقد الدالاي لاما، الزعيم الروحي للبوذيين في منطقة التبت بالصين، دورات تدريبية في نهاية هذا الأسبوع، يعرض فيها نصائح حول كيفية التعامل مع القلق المصاحب لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسيقدم الزعيم الروحي مجموعة من النصائح المستوحاة من تعاليم ناجارجونا، أحد أهم المعلمين والفلاسفة البوذيين في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، حيث ستتمحور حول كيفية التعامل مع الارتياب وحالة القلق التي يسببها تفشي كورونا المستجد.

وسيبدأ بث الدورات يومي السبت والأحد من الساعة 05.30 إلى 07.00 صباحا على موقع الدالاي لاما en.dalailama.com، وستكون مرفقة بترجمة آنية للغة الروسية.

وكانت دراسات علمية أشارت إلى أن جائحة كورونا المستجد وما يصاحبها من إجراءات العزل لها عواقب نفسية سلبية تفاقم الإحساس بالتوتر والعصبية والقلق، فضلا عن الخوف غير المنطقي من العدوى والشعور بالملل والإحباط، وفقدان الثقة وسيطرة التفكير السلبي على العقل.

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