"أوقعها ضحية بسبب تصريحاتها".. ماذا قالت سوزان نجم الدين عن رامز جلال؟

حلت الفنانة سوزان نجم الدين، ضيفة على رامز جلال، في حلقة الليلة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي تعرضه قناة "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

وخلال مقدمة رامز جلال للبرنامج، توعد الفنانة سوزان نجم الدين ضحية، قائلا "هخليكى عبرة للوطن العربي، عشان تبقى تتكلمى عنى".

سوزان نجم الدين: لا أحب برامج رامز جلال

وسبق وأن تحدثت نجم الدين، عن مقالب رامز جلال، عام 2017، خلال لقاء لها مع الإعلامي اللبناني علي العجمي، قائلة إنها لا تحبها ولا تحترمها كونها تنقص من قيمة الفنانين الذين يظهرون معه.

"الواحد بيروح يتبهدل.. كله بيعرف إنه تمثيل ليه أبهدل حالي".. هكذا استكلمت سوزان نجم الدين، حديثها السابق عن برامج المقالب، مضيفة أنها حزنت على مشاركة بعض الفنانين بهذه المقالب كونه قيمة اجتماعية.

وبعد 3 أعوام من تصريحات نجم الدين، ظهرت مع رامز جلال وأكدت أنها لم تكن تعلم بالمقلب، فضلا عن محاولتها تلطيف الوضع وتصحيح ما قالته عنه خلال عرض صورته، بجملة: "أنا قولت إني بحب رامز جلال".

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.