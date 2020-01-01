اليابان ترصد انتشار كورونا من عينات الصرف الصحي

تجري الحكومة اليابانية دراسة جديدة، بدأتها أمس الأول، للنظر في إمكانية استخدام عينات الصرف الصحي للكشف عن علامات انتشار عدوى الفيروس التاجي المستجد كورونا.

ووقالت حكومة اليابان إنها تحاول تأسيس أسلوب لتحليل مياه الصرف الصحي للكشف عن كورونا، وذلك بالتعاون مع الجمعية اليابانية المعنية ببيئة المياه، في إطار الاستعداد في حال وجود موجة ثانية متوقعة من العدوى.

واليابان ليست الأولى، إذ بدأت أبحاث ودراسات مماثلة بالفعل في بلاد مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وخطة العمل التي وضعتها اليابان هي بأخذ 300 مل من عينات مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة من 15 محطة تعالج مياه الصرف الصحي في طوكيو، مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

وبعد جمع العينات، يتم تجميدها وتخزينها إلى أن يتم إيجاد طرق لاستخراج كورونا وتحليله، كما سيتم جمع عينات البحث حتى يتم رفع حالة الطوارئ.