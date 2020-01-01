خطر على صحتك.. تحذير من تناول الشاي خلال هذا التوقيت في رمضان

يعد الشاي عنصرا أساسيا عقب الوجبات لدى كثير من الأشخاص حول العالم، وذلك على الرغم من أن الخبراء حذروا من أن هذه عادة غذائية غير صحية، وخصوصا عند من يتناولونه مباشرة بعد وجبة الإفطار الرئيسية في رمضان.

ونقلت "سبوتنيك" عن موقع "لايف هيلث" أن الشاي يضم عناصر يمكنها أن تخفض امتصاص الحديد والكالسيوم، وهي معادن من الضروري تواجدها في وجبة الإفطار.

ويرى الخبراء أنه على الرغم من أن الشاي يعمل على ترطيب الجسم، فإنه من غير المفضل شربه بعد الوجبة مباشرة، إذ نصحوا بتناوله بعد الوجبة بساعتين على الأقل، حتى يتم امتصاص هذه المعادن المفيدة.

ونصح الخبراء بأن الشاي الأخضر أفضل من الأحمر، موضحين أنه على الرغم من أن أوراق الشاي واحدة، فإن الشاي الأخضر يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، كما أن الشاي الأسود يضم مركبي الفينول والتانين اللذين يؤديان إلى حرمان الجسم من امتصاص الكمية المناسبة من الحديد.

وذكر العلماء أن تواجد الفينول والتانين معا يسبب تكوين الحديد المعقد في المعدة، وبالتالي الإصابة بمشكلات مختلفة في المعدة، خصوصا الآلام والحرقة والإمساك، كما أكدوا على أنه يجب على من يعاني من مشكلات في القلب والشرايين الابتعاد عن تناول كثير من الشاي والقهوة خصوصا بعد الأكل، إذ اتضح أن كمية الكافيين الموجودة فيهما تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الجسم، وتسرع ضربات القلب.