صور.. بعد كوبري ترعة الزمر.. أغرب أشكال الكباري في العالم

تسبب كوبري ترعة الزمر في فيصل، في إثارة جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن تصميم الكوبري يلتصق بشرفة العقارات المطلة عليه بالمنطقة.

تصميم الكوبري الغريب دفع السكان للشكوى من الوضع المأساوي، حيث تعدى على حرمة المساكن، وتعريضها وساكنيها للخطر، بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به.

وربما يكون تصميم الكوبري غريبا، إلا أن هناك العديد من الكباري ذات التصميمات غير المألوفة والتي أثارت دهشة روادها.

وتستعرض "الوطن"، أبرز الكباري ذات التصميات الغريبة، وفقا لمجلة "popularmechanics" .

- رولينج

أنشأت شركة التصميم "Heatherwick Studio " كوبري خشبيا، يبلغ ارتفاعه 39 قدمًا، في العام 2004، ليكون بمثابة ممشى فوق قسم صغير من قناة جراند يونيون في العاصمة البريطانية لندن.

لفت تصميم الكوبري الغريب انتباه الكثيرين، حيث يتمتع بنظام هيدروليكي مدمج في درايزين الخاص به و هو على شكل كرة ما يتيح له التراجع والانحناء بسهولة، كما يتيح للقوارب أسفله الإبحار دون عائق، ويعرف باسم الجسر المدحرج.

- نيل

تم إنشاء الكوبري في عام 2008، من قبل جامعة ماين، وتعمد صانعوه إنشاءه بسلسلة من البلاستيك المقوى.

ويعد الجسر ذا تصميم فريد من نوعه، لأنه مدعوم بسلسلة من 23 قوسًا مصنوعًا من البلاستيك المقوى بالألياف المملوء بالخرسانة.

وأكد خبير الطرق والكباري "ماكدونالد"، أن المادة المستخدمة في البناء غير متوقعة، حيث اعتاد المهندسون على استخدام الفولاذ عالي القوة والخرسانة عالية القوة منذ أكثر من 50 عاما.

- هندرسون ويفز

ويعرف باسم الكوبري المموج، ويبلغ ارتفاعه 118 قدما،وهو أطول كوبري للمشاة في سنغافورة، ويربط بين متنزه "Mount Faber "ومتنزه "Telok Blangah Hill."

ويتميز الكوبري بغلاف خارجي متموج، ووهيكل الكوبري مصمم على شكل مقاعد من الداخل حيث يمكت للسياح الجلوس والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

ويضيء الكوبري ليلا، الذي يبلغ طوله 900 قدم تقريبًا، بمجموعة من مصابيح "LED".

- سانديال

صمم المهندس المعماري الإسباني الشهير سانتياجو كالاترافا، الكوبري بتضميم مختلف، حيث جعل هيكله مصنوع من مزيج من الفولاذ والزجاج والجرانيت.

وتم الانتهاء من الكوبري في عام 2004، ويعبر نهر ساكرامانتو الأمريكي، فيما يبلغ ارتفاعه 2017 قدم.

صنع سانتياجو سطح الكوبري من ألواح زجاجية، لمنح المشاة تجربة فريدة بالاستماع بالنهر، ودعامة السطح تحمل الجزء الأكبر من حمل الكوبري، بينما كانت الكابلات رخوة لضمان انسيابية أكثر للكوبري.

- جوسيلينو كوبيتشيك

اكتمل بناء الكوبري في عام 2002، وهو يعبر بحيرة بارانوا في البرازيل، وهو عبارة عن ثلاثة أقواس من الفولاذ.

تم تصميم الكوبري من ثلاثة أقواس فولاذية تدعم سطحه، ويبلغ طوله 3900 قدم.

وقال المهندس المعماري ألكسندر تشان مصمم الجسر، إنه كان يهدف بالتصميم تجنب الكباري التقليدية المستقيمة وإبراز غروب الشمس المذهل في برازيليا.

- بايثونبرج

يقع الكوبري في مكدينة أمستردام بجزيرة بايثونبرج، ويبلغ طوله 300 قدم وتم افتتاجه عام 2001.

يعرف أيضا باسم الجسر المتعرج، وتم تصميمه بشكل متعرج ويبغ حجم الميل 5%.

- البامبو الحديث

قام المهندس يان شياو من جامعة جنوب كاليفورنيا، بتطوير الجسر في مدينة بامبو الهندية باستخدام الخيزران في ديسمبر 2007.

ويتميز جسر الخيزران بكونه قادر على حمل أحمال ثقيلة تبلغ نحو 8 أطنان، وطوله 32 قدما.

واستخدم "بان" في إنشائه مواد مسبقة الصنع خفيفة الوزن، وتم تثبيته في سبوع واحد فقط وهو مكون من أعمدة الخيزران.

ميلاو

صمم المهندس المعماري الإنجليزي نورمان فوستر جسر ميلاو ليكون أحدج أطول الجسور في العالم.

وتم تصميم الكوبري في فرنسا على هيئة كابلات تحمل المسافرين عبر نهر تارن، وتم افتتاحه في عام 2004 بتكلفة بلغت 600 مليون دولار.

بلغ ارتفاع الجسر 1125 قدما، واستمرت فترة البناء ثلاث سنوات فقط بفضل استخدام القوالب ذاتية التسلق والمواد الجاهزة.

ويدعم هيكل الجسر أكثر من 1500 طن من الكابلات يبلغ عرض الكابل الواحد 1.5 ميل، ويقع على ارتفاع 885 قدما فوق مستوى سطح البحر، وغالبًا ما يجد السائقون أنفسهم فوق الغيوم في الأيام الضبابية.