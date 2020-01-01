دراسة تكشف مصدر غير متوقع لغاز الضحك

أظهرت دراسة دنماركية، أن طيور البطريق الملك في أنتركتيكا تطلق كميات وفيرة من أكسيد النيتروز ما يعرف بـ"غاز الضحك" عبر برازها، ما جعل الباحثين يصابون بالدوار خلال دراستها، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

أكسيد النيتروز أكثر تلويثا للبيئة بـ300 مرة من غاز ثاني أكسيد الكربون

وقال بو إلبرلينج، المشرف على الدراسة والبروفيسور من قسم علوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية في جامعة كوبنهاجن، إن هذه البطاريق تنتج مستويات عالية من أكسيد النيتروز حول مستعمراتها، مضيفا أنه أثناء دراسة مستعمرات طيور البطريق الملك في جزيرة ساوث جورجيا بين أميركا الجنوبية وأنتركتيكا، أصيب الباحثون بالدوار إذ كانوا محاطين ببراز البطاريق.

وإلى جانب كونه مضرا بالمناخ، فإن أكسيد النيتروز له تأثير مشابه لغاز الضحك المهدئ الذي يستخدمه طبيب الأسنان، ويعد أكسيد النيتروز أكثر تلويثا للبيئة بـ300 مرة من غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويتم تفسير وجود هذه الغازات في فضلات البطاريق بالنظام الغذائي لهذه الطيور التي تقتات بالكريليات والأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من النيتروجين المطلق من براز البطاريق في بكتيريا التربة والأرض ثم يتحول إلى أكسيد النيتروز، وهو نوع من الغازات الدفيئة.

وأشار إلبرلينج، إلى أنه في حين أن انبعاثات أكسيد النيتروز في هذه الحالة ليست كافية للتأثير على ميزانية الطاقة الإجمالية للأرض، فإن نتائجنا تساهم في معرفة جديدة حول طريقة تأثير مستعمرات البطريق على البيئة المحيطة بها، وهو أمر مثير للاهتمام لأن المستعمرات أصبحت أكثر انتشارا بشكل عام.