دراسة تكشف مصدر غير متوقع لغاز الضحك

07:28 م | الجمعة 15 مايو 2020
بطاريق

بطاريق

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

هل ينتهي كورونا في الصيف؟.. دراسة جديدة تحسم الأمر

هل ينتهي كورونا في الصيف؟.. دراسة جديدة تحسم الأمر

مرن بشكل ملحوظ.. دراسة جديدة تكشف المدة التي يعيشها كورونا في الهواء

مرن بشكل ملحوظ.. دراسة جديدة تكشف المدة التي يعيشها كورونا في الهواء

يصيب الخلايا المعوية.. دراسة توضح طريقة جديدة لانتقال عدوى كورونا

يصيب الخلايا المعوية.. دراسة توضح طريقة جديدة لانتقال عدوى كورونا

دراسة جديدة: عدوى كورونا يمكن أن تنتشر عن طريق ممارسة الجنس

دراسة جديدة: عدوى كورونا يمكن أن تنتشر عن طريق ممارسة الجنس

أظهرت دراسة دنماركية، أن طيور البطريق الملك في أنتركتيكا تطلق كميات وفيرة من أكسيد النيتروز ما يعرف بـ"غاز الضحك" عبر برازها، ما جعل الباحثين يصابون بالدوار خلال دراستها، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز". 

أكسيد النيتروز أكثر تلويثا للبيئة بـ300 مرة من غاز ثاني أكسيد الكربون

وقال بو إلبرلينج، المشرف على الدراسة والبروفيسور من قسم علوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية في جامعة كوبنهاجن، إن هذه البطاريق تنتج مستويات عالية من أكسيد النيتروز حول مستعمراتها، مضيفا أنه أثناء دراسة مستعمرات طيور البطريق الملك في جزيرة ساوث جورجيا بين أميركا الجنوبية وأنتركتيكا، أصيب الباحثون بالدوار إذ كانوا محاطين ببراز البطاريق.

وإلى جانب كونه مضرا بالمناخ، فإن أكسيد النيتروز له تأثير مشابه لغاز الضحك المهدئ الذي يستخدمه طبيب الأسنان، ويعد أكسيد النيتروز أكثر تلويثا للبيئة بـ300 مرة من غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويتم تفسير وجود هذه الغازات في فضلات البطاريق بالنظام الغذائي لهذه الطيور التي تقتات بالكريليات والأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من النيتروجين المطلق من براز البطاريق في بكتيريا التربة والأرض ثم يتحول إلى أكسيد النيتروز، وهو نوع من الغازات الدفيئة.

وأشار إلبرلينج، إلى أنه في حين أن انبعاثات أكسيد النيتروز في هذه الحالة ليست كافية للتأثير على ميزانية الطاقة الإجمالية للأرض، فإن نتائجنا تساهم في معرفة جديدة حول طريقة تأثير مستعمرات البطريق على البيئة المحيطة بها، وهو أمر مثير للاهتمام لأن المستعمرات أصبحت أكثر انتشارا بشكل عام.

الأكثر قراءة

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

أجرى مجموعة من العلماء بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحليلا لـ412 شخصًا تعافوا من فيروس كورونا.
تحذير.. كمامة الوقاية من كورونا ربما تصبح مميتة في هذه الحالة

تحذير.. كمامة الوقاية من كورونا ربما تصبح مميتة في هذه الحالة

تسببت الكمامة الطبية في مشكلة رئوية حادة لشاب من مدينة ووهان الصينية، إذ سقط على الأرض فجأة نتيجة الركض لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات وهو يرتديها متبعا إجراءات الو
باحث يحذر: كورونا مستمر حتى يصيب كل فرد.. والسيناريو الأسوأ لم يبدأ بعد

باحث يحذر: كورونا مستمر حتى يصيب كل فرد.. والسيناريو الأسوأ لم يبدأ بعد

حذر باحث في الأمراض المعدية من أن فيروس كورونا المستجد ما زاله في مراحله الأولى من مهاجمة العالم ، وأن السيناريو الأسوأ لم يأت بعد.
"استهتار ونصائح ومعاناة".. القصة الكاملة لرحيل شاب مصري بسبب كورونا

"استهتار ونصائح ومعاناة".. القصة الكاملة لرحيل شاب مصري بسبب كورونا

ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للشاب المصري، محمد النادي الذي وافقته المنية بسبب كورونا
تقرير صادم: 26% من وفيات كورونا مرضى سكر

تقرير صادم: 26% من وفيات كورونا مرضى سكر

أفاد موقع شبكة "سكاي نيوز" البريطاني عن مسؤولين، بأن الأشخاص الأربعة الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد