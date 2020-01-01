تقرير صادم: 26% من وفيات كورونا مرضى سكر

08:44 ص | الجمعة 15 مايو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: محمد متولي

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أفاد موقع شبكة "سكاي نيوز" البريطاني عن مسؤولين، بأن الأشخاص الأربعة الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد في مستشفيات إنجلترا، كانوا مصابين بمرض السكري.

ووفقا للأرقام الجديدة لهيئة الصحة العامة في إنجلترا، فإن الأشخاص المصابين بالخرف أو مشكلات في الرئة هم أيضا من بين الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الوفاة بعد الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إنه من بين 22332 شخصا توفوا منذ 31 مارس الماضي، 5873 (26%) منهم يعانون من مرض السكري، دون أن يكشف عن نوع الإصابة بالمرض لدى المتوفين بكورونا.

وأظهرت الأرقام أيضا أن 18% من الأشخاص أي 4048 حالة المتوفين بـ"كوفيد-19"، كانوا يعانون من الخرف، و15% أي 3254 حالة وفاة كانوا يعانون من مرض رئوي مزمن، وأن 14% أي 3214 حالة وفاة يعانون من أمراض الكلى المزمنة كمشكلة صحية أساسية.

وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها هيئة الصحة العامة في إنجلترا تفاصيل الوفيات المرتبطة بالفيروس.

وتشير نتائج دراسة تجريبية، نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية، إلى أن واحدا من بين 370 شخصا، باستثناء العاملين في مجال الرعاية الصحية والرعاية، أصيبوا بالفيروس، في الفترة بين 27 أبريل و10 مايو.

ولم يكن هناك فرق كبير بين المصابين من الشباب وكبار السن بكوفيد-19، على الرغم مما قيل على نطاق واسع عن أن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة للفيروس.

ومن بين الأشخاص الذين يعملون في دور الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، جاء فحص الفيروس إيجابيا بنسبة 1.33% لدى العاملين في هذا القطاع، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز".

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