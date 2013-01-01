لأول مرة.. تحميل لعبة GTA V مجانا عبر موقع Epic Games

07:25 ص | الجمعة 15 مايو 2020
لعبة gta v

لعبة gta v

كتب: محمد رمضان

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أعلن موقع Epic Games لألعاب الفيديو، خبرا سارا لمحبي سلسلة ألعاب GTA الشهيرة، حيث أتاح لزواره تحميل GTA V مجانا، وهي النسخة الخامسة من السلسلة التي حققت مبيعات كبيرة.

وصدرت GTA V عام 2013 عن شركة "روك ستار جيمز" لمنصتي بلايستيشن وإكس بوكس، ثم صدرت نسخة لأجهزة الكمبيوتر عام 2015، واللعبة مكونة من شقين، شق القصة "أوف لاين"، وشق "أون لاين" للعب مع أشخاص آخرين عبر العالم، ومن المعروف أن اللعبة يجب شراؤها بمقابل مادي من على منصتي "ستيم" أو "روك ستار" حتى يمكنك اللعب أون لاين، قبل أن تتاح مجانا عبر Epic Games، في مفاجأة مدوية وسارة.

وتتناول قصة اللعبة حكاية 3 مجرمين كل منهم له قصته، ويدخلون في صراع مع عالم الجريمة والعصابات وعناصر الشرطة الفاسدين، ويتم اللعب بالثلاث شخصيات والتحكم في سير أحداث القصة.

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