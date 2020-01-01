دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان

08:38 ص | الجمعة 15 مايو 2020
دعاء

دعاء

كتب: سعيد حجازي

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يحرص المسلمون على إيجاد أدعية مستحبة، وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة والصالحين، ليرددوها ويكتسبوا ثوابها في شهر رمضان الكريم، حيث تتضاعف فيه الحسنات ويتعاظم الثواب والأجر والفضل.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، الدعاء المستحب في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان، انطلاقًا من قوله تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)، وكما ورد عن النبي، أن للصائم دعوة لا ترد:

(إلهي.. جِئْتُ إليكَ وَحْدِي.. لا سَندَ لِي ولا أحَدَ يَأْخُذُ بِيَدِي.. لا أُمِّي ولا أَبِي.. ولا حتى طاعَتِي وعَمَلِي.. فَقُلْتُ : ماذا أَفْعَلُ؟ فسَمِعَتْ أُذُنُ قَلبي: عَبْدِي ! أقْبِلْ .. وادخُلْ عليَّ بِي وَحْدِي.. فَمِنِّي المُبْتَدَى وإِلَيَّ المُنْتَهَى.. فلا تَبْحَثْ عَن غَيْرِي.. أَعَرَفْتَ يا عَبْدِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ يا سَيِّدِي ويَا سَنَدِي .. يا رب).

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