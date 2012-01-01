ظهر في كليب شعبي وحكم عليه بالمؤبد.. 7 معلومات عن صبري نخنوخ

أثار حفل زفاف رجل الأعمال صبري نخنوخ جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في ظل الإجراءات المشددة من قبل الحكومة المصرية على الكنائس وأماكن حفلات الزفاف بسبب انتشار فيروس كورونا، حرصا من الحكومة على حماية المواطنين من الفيروس المستجد.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو من حفل زفاف نخنوخ، رغم تشديد الدولة على عدم وجود أي تجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه صمم على إقامة حفل الزفاف بحضور أقاربه كما يظهر في الصور.

وبحسب الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حضر الزواج عدد من أقاربه وأصدقائه، وشارك عدد من أصدقاء نخنوخ صورا من حفل الزفاف على حساباتهم الشخصية على "السوشيال ميديا".

ويعتبر صبري نخنوخ واحدا من أشهر الأسماء التي تعرفها محافظة الإسكندرية جيدا، حيث إن له باع كبير في الأزمات والقضايا خلال الفترة الماضية، ونعرض لكم في السطور التالية، أبرز المعلومات عن نخنوخ.

معلومات عن صبري نخنوخ

1- يعد صبري نخنوخ واحدا من أشهر "البلطجية" في محافظة الإسكندرية بحسب ما اشتهر خلال السنوات الماضية.

2- أُلقي عليه القبض عام 2012 بحوزته كمية كبيرة من السلاح

3- من المعروف عن صبري نخنوخ أنه علاقة قوية بعدد من الفنانين ونجوم المجتمع ربما أبرزهم الفنان سعد الصغير والذي أعلن خلال عدة تصريحات على علاقته به فضلا عن ظهوره معه خلال حفل الزفاف اليوم.

4- أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما بحبس صبري نخنوخ لمدة 28 عاما بعدما أُثبت عليه التجارة في السلاح والمخدرات.

5- في عام 2018 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عفوًا رئاسيًا عن 331 مسجونًا صادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا جنائية وغيرها، وكان من ضمنهم صبري نخنوخ.

6- بعد الإفراج عنه ظهر صبري نخنوخ العام الماضي في أحد الأغاني الشعبية للمطرب ياسر الرماح في أغنية حملت اسم "أصول المعلمة".

7- صبري نخنوخ يملك قصرا في الإسكندرية يحتوي على عدد من الحيوانات المتوحشة