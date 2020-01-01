تخلت عنه أمه.. سحالي عملاقة تلتهم طفلا رضيعا في تايلاند

11:24 م | الخميس 14 مايو 2020
تخلت عنه أمه .. سحالي عملاقة تلتهم طفل رضيع وهو على قيد الحياة

تخلت عنه أمه .. سحالي عملاقة تلتهم طفل رضيع وهو على قيد الحياة

كتب: لمياء محمود

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عثر مجموعة من الأطفال في تايلاند، على جثة طفل رضيع ممزقة بعدما التهمته سحالي الماء العملاقة (ورل).

وقال الضابط جتاكورن كونجلو من شرطة منطقة ناخون سي ثامرات التايلاندية، إنه ورد بلاغ بعثور مجموعة من الأطفال على جثة ممزقة لطفل رضيع، وتبين أن أمه تركته ورحلت، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأبغ نونج آكي البالغ من العمر 10 أعوام حارس الأمن بمنتزه "ناخن سي"، عن عثوره مع أصدقائه على كيس أسود بجوار بركة المياه التي اعتاد اللعب بجانبها مع أصدقائه، وعندما فتحه وجد طفلا رضيعا ممزق الأعضاء الداخلية.

وييعتقد أن الطفل توفي منذ يوم أو يومين وهو حديث الولادة، وعليه آثار جروح عض من ورل البرك، وهي سحالي عملاقة مفترسة، تعيش في برك المياه وعادة ما تأكل الأسماء وبقايا الطعام المتروك في صناديق المتنزهين.

ويحقق الضباط آلان فيما إذا كان المولود الجديد قد تم التخلي عنه بينما كان لا يزال على قيد الحياة ثم أكله من قبل السحالي أو إذا تم التخلص من الجثة التي لا حياة فيها ثم بدأت الزواحف في العض في الجثة.

وأوضح "كونجلو" أن جثة الطفل ستخضع لفحص شامل بعد الوفاة واختبارات الحمض النووي لمحاولة مطابقة الأسرة، وأنه يعتقد أن الأم القاسية تركته على قيد الحياة عند البركة قبل أن تهاجمه السحالي العملاقة.

 

 

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