ورش السيارات تطلق سبوبة "التعقيم"

06:20 ص | الجمعة 15 مايو 2020
ورشة تعقيم السيارات

ورشة تعقيم السيارات

كتب: إنجى الطوخى

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الاستفادة من الأزمات نهج يتبعه البعض لتحقيق مكاسب، ما يفسر اتجاه ورش تصليح السيارات للترويج لـ«سبوبة» تعقيم السيارات، مقابل أجر يتراوح بين 50 و100 جنيه. لافتة كبيرة عُلقت فى مدخل ورشة تصليح سيارات بمحطة وقود فى منطقة الدقى، كُتب عليها «احمى نفسك، دلوقتى تقدر، عقّم عربيتك من الفيروسات أو الجراثيم خلال 10 دقايق»، الخدمة التى فسرها أحمد عبدالبارى، العامل بالورشة: «ناس كتيرة خايفين من الفيروس، فقلنا إننا ممكن نساعدهم بخدمة التعقيم».

وعن طريقة التعقيم، يقول «عبدالبارى»: «رش الكحول الطبى على صالون العربية بيتم بطريقة معينة، من غير ما يضر الصالون وقماش الكراسى والدركسيون».

فى ورشة أخرى بمنطقة شبرا الخيمة، أعلن صاحبها فتحى أحمد إتاحة خدمة التعقيم، لملاحظته كثرة مرور السيارات المحملة ببضائع على الطريق العام، خصوصاً التى تحمل لحوماً مثلجة أو خضاراً طازجاً: «قُلنا نستفيد من الأزمة ونفيد غيرنا، بنقول للسواق أو صاحب العربية، بعد ما ينتهى من نقل حمولته للمكان المحدد، ييجى الورشة، وبنعرض عليه حاجتين إما يعقم العربية مباشرةً، والفائدة هنا بتكون 50%، أو يغسل العربية أولاً وبعدها يعقمها، عشان يضمن قتل كل الفيروسات والجراثيم».

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