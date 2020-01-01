يدمر الطبقة الدهنية.. علماء: غسول الفم يمكن أن يقضي على كورونا

أظهر تقرير جديد أن غسول الفم لديه القدرة على الحماية من الإصابة بالفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم، عن طريق قتله قبل أن يصيب الخلايا البشرية.

وينتمي الفيروس التاجي المستجد كورونا إلى فئة "الفيروسات المغلفة"، مما يعني أنها مغطاة بطبقة دهنية معرضة لبعض المواد الكيميائية، ويقول فريق من الباحثين الدوليين إن غسول الفم يمكن أن يدمر الطبقة الخارجية أو "غلاف" الفيروس، ما يمنع تكاثره في الفم والحلق.

ويشير العلماء إلى أن هناك حاجة ملحة لاختبار فعالية غسول الفم في التجارب، وذلك على الرغم من عدم وجود دليل سريري على نجاحه، إذ قالت منظمة الصحة العالمية بالفعل: "لا يوجد دليل على أن استخدام غسول الفم سيحميك من الإصابة بالفيروس التاجي الجديد"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لا يقول مؤلفو الدراسة إن غسول الفم الحالي المتاح تجاريًا يمنع الإصابة بـ كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون إجراء المزيد من الأبحاث حول المواد الكيميائية لغسول الفم مفيدًا، إذ يؤكد مؤلفو الدراسة، بقيادة جامعة كارديف، أن الشطف الفموي هو "منطقة لا تخضع للبحث كثيرًا للاحتياجات السريرية الرئيسية".

ويدعم الفريق علماء الفيروسات والمتخصصون في الدهون وخبراء الرعاية الصحية من كلية الطب بجامعة كارديف، جنبًا إلى جنب مع جامعات نوتنغهام وكولورادو وأوتاوا وبرشلونة ومعهد بابراهام في كامبريدج.

وذكر المؤلف الرئيسي البروفيسور أودونيل، المدير المشارك لمعهد أبحاث أنظمة المناعة بجامعة كارديف: "الاستخدام الآمن لغسول الفم، كما هو الحال في الغرغرة، لم يتم النظر فيه حتى الآن من قبل هيئات الصحة العامة في المملكة المتحدة".

وأضاف "في تجارب أنبوب الاختبار والدراسات السريرية المحدودة، تحتوي بعض أنواع غسول الفم على ما يكفي من المكونات المعروفة لاستهداف الدهون بشكل فعال في فيروسات مغلفة مماثلة، وما لا نعرفه حتى الآن هو ما إذا كان غسول الفم الموجود نشط ضد الغشاء الدهني لـ كورونا أم لا".

ووفقًا للباحثين، فإن مكونات غسول الفم، بما في ذلك الكلورهيكسيدين، وكلوريد السيتيل بيريدينيوم، وبيروكسيد الهيدروجين، والبوفيدون-اليود، جميعها قادرة على منع العدوى، وعلى وجه الخصوص، تعطل هذه المواد الكيميائية غشاء الدهون الخارجي، والمعروف باسم "الغلاف الفيروسي" أو "الغلاف الدهني" لفيروس كورونا.

يساعد الغلاف الدهني العديد من الفيروسات، بما في ذلك الفيروس التاجي المستجد، على الارتباط بالخلايا البشرية مع تجنب الاصطدام بالجهاز المناعي، وتحدد بروتينات ارتفاع معينة تسمى "بروتينات سكرية" على سطح الغلاف وتربط مواقع المستقبلات في غشاء الخلية للمضيف، ما يسمح بالعدوى، ومن المحتمل أن تعدل المواد الكيميائية لغسول الفم قدرة البروتينات السكرية على التفاعل مع المستقبلات على الخلايا المضيفة.