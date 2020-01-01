فريق بحثي سعودي يبتكر مصحفا إلكترونيا للمكفوفين

09:20 م | الخميس 14 مايو 2020
السعودية

السعودية

كتب: الوطن

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توصل فريق بحثي سعودي لاختراع ابتكار مصحف الكتروني للمكفوفين يحول أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل الكترونيا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة.

ويرفع اختراع المصحف الإلكتروني أوجه الصعوبة التي يواجهها المكفوفين في تلاوة القرآن الكريم بالمصاحف الورقية المطبوعة بطريقة برايل، حيث أن مصاحف المكفوفين الورقية تتكون من 6 مجلدات كبيرة جدا، يصعب حملها والحصول عليها ناهيك عن ثقل حجمها وعدم إمكانية الوصول إلى الصفحات أو السور بسهولة.

وتابع الفريق البحثي الذي يترأسه باحث الدكتوراه في إدارة المعرفة بجامعة الملك عبدالعزيز، مشعل الهرساني، أن هذا الابتكار منذ كان فكرة وحتى تحويله إلى واقع ملموس ومنتج جاهز للانتشار في أرجاء العالم العربي الإسلامي، منطلقا من المملكة العربية السعودية.

وحاز ابتكار المصحف الالكتروني للمكفوفين على المركز الثاني في مسابقة ابتكر على مستوى المملكة، وتم تكريم عددٍ من الجهات عندما كان في مرحلة النموذج الأولي وقبل تصنيعه وتحويل الفكرة إلى أرض الواقع وذلك بالتعاون مع وادي مكة بجامعة أم القرى ووادي طيبة بجامعة طيبة.

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