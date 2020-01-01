مشاهد أثارت الجدل بدراما رمضان.. الروبوت والبرنس واعتراف آسر ياسين

أعمال درامية عدة حققت نسب مشاهدة عالية منذ اللحظة الأولى لعرضها خلال شهر رمضان الحالي بينهم مشاهد بعينها أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها تلك التي جاءت في مسلسل البرنس، للفنان محمد رمضان.

البرنس حمل مشاهد عدة أثارت الجدل.. من بينها ترك مريم

وأحداث مسلسل "البرنس" المؤلمة وقصته حول عداوة إخوة مع بعضهما البعض نجحت في جذب الكثيرين حولها، لكن أكثر مشاهده التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، كان لقطة بكاء "مريم" أو الطفلة فريدة حسام، ضمن أحداث الحلقة الـ18، بسبب قسوته وتعرضها للظلم من جانب عمها، الذي يلعب دوره الفنان أحمد زاهر، وكيف أنه تركها في الشارع بعد أن هدد أبيها بقتلها إن لم يتنازل عن ميراثه لهم.

وبسبب المشهد، تصدر أيضًا اسم "فتحي" وهو اسم الشخصية التي يلعبها الفنان أحمد زاهر في المسلسل قائمة تريندات موقع "تويتر"، للتواصل الاجتماعي، بل وتوعد بعض المشاهدين له بسبب ما فعله مع ابنة شقيقه، كما استخدم آخرون خاصية "فوتشوب" ووضعوا صورة ابنته "ملك" بدلًا من الطفلة، انتقامًا منه على سبيل السخرية.

صناعة الروبوت في مشهد النهاية

وفي مسلسل النهاية، أثار الجدل منذ اللحظة الأولى لعرضه وتعدد الاستفسارات حول إمكانية صناعة إنسان آلي، شبيه لشخصية "زين" التي يؤديها الفنان يوسف الشريف، مطالبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي صناعة "روبوت" لأجلهم، من الفنان عمرو عبدالجليل الذي نفذه بالمسلسل، ثم الشكوى للفنان أحمد وفيق، من وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

أما في مسلسل فرصة تانية، تفاعل المشاهدون مع شخصية "ريهام" التي تجسدها الفنانة آيتن عامر، خاصة بعدما أقدمت على الانتحار داخل منزل زياد، الفنان أحمد مجدي، وذلك انتقامًا منه بسبب عدم حبه لها، كما تعرض الفنان أحمد مجدي لعاصفة من السخرية بسبب مشهد تناوله الملوخية ووضعها على المكرونة بالبشاميل، وهو ما جعله مادة خصبة لـ"التحفيل" بمواقع السوشيال ميديا.

اعتراف زياد بحبه لـ"ملك" في فرصة تانية

ومن بين المشاهد أيضا التي تعرضت للسخرية كانت ضمن أحداث الحلقة 13 من العمل الدرامي، بعدما ظهر بطل العمل زياد "أحمد مجدي"، وهو يعترف لملك "ياسمين صبري" بحبه بها، حيث قفز فوق الجزء الأمامي من سيارتها معلنا حبه، بينما هي تجلس خلف كرسي القيادة مبتسمة.

وشبه متابعو العمل مشهد ظهور الفنان أحمد مجدي، بأحد مشاهد شخصية اللمبي الشهيرة التي جسدها الفنان محمد سعد في فيلم "اللمبي"، حيث تكرر المشهد خلال أحداث الفيلم لكن بشكل كوميدي.

آسر ياسين VS كريم فهمي.. الاعتراف بالحب في ميزان الفتيات

وبـ 8 كلمات فقط، أثار آخر مشهد بالحلقة 18 من مسلسل بـ100 وش، الجدل والحديث بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ انتهى باعتراف آسر ياسين، بحبه لنيللي كريم؛ ليخطف الأنظار ويتصدر تريندات موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وفي نفس الوقت زاحمه الفنان كريم فهمي، عبر الهاشتاجات الأكثر تداولا، نظرا لمشاهده الرومانسية مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في مسلسل ونحب تاني ليه؟ بعدما عرض الزواج عليها.

وخلال الساعات الماضية، تحولت منشورات الفتيات على مجموعاتهن الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى عبارات غزل للفنانين آسر ياسين، وكريم فهمي، بل والتمني بالارتباط بأشخاص تشبه شخصياتهما التي يجسدها الممثلان بمسلسلاتهما المعروضة خلال الموسم الحالي.