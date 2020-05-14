فيديو.. كيف تحول سيارتك القديمة لمنزل فاره؟

10:26 م | الخميس 14 مايو 2020
سيارة تتحول إلى منزل

سيارة تتحول إلى منزل

كتب: وكالات

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أرادا أن يفعلا شيئا غير روتيني، فأبدع زوجان في تحويل سيارتهما إلى منزل متنقل يصلح للعيش في كل مكان.

وحول الزوجان السيارة القديمة إلى منزل فاره يمنحهما متعة الحياة فيه، بكل ما يحتويه من مقومات للعيش، إضافة إلى كونه قابل للحركة، وهو ما يسمح لهما بالحياة في أي مكان دون أن يتركا منزلهما.

مقطع فيديو لتحويل سيارة إلى منزل

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو، يوضح كيف استطاع الزوجان تفريغ السيارة القديمة من محتوياتها من المقاعد وإنشاء تصميم جديد يجعلهما يضعا ما يريدونه في السيارة، بالإضافة إلى فتح غرف جانبية للتهوية.

وقام الزوجان بتجهيز الجدران ثم تصميم أبواب ونوافذ خاصة، إضافة إلى مرحاض ومطبخ وبوتجاز، وغرفة النوم.

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