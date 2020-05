فيديو.. كيف تحول سيارتك القديمة لمنزل فاره؟

أرادا أن يفعلا شيئا غير روتيني، فأبدع زوجان في تحويل سيارتهما إلى منزل متنقل يصلح للعيش في كل مكان.

وحول الزوجان السيارة القديمة إلى منزل فاره يمنحهما متعة الحياة فيه، بكل ما يحتويه من مقومات للعيش، إضافة إلى كونه قابل للحركة، وهو ما يسمح لهما بالحياة في أي مكان دون أن يتركا منزلهما.

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو، يوضح كيف استطاع الزوجان تفريغ السيارة القديمة من محتوياتها من المقاعد وإنشاء تصميم جديد يجعلهما يضعا ما يريدونه في السيارة، بالإضافة إلى فتح غرف جانبية للتهوية.

Couple convert a van into a luxury mobile home and it looks fabulous



YT: The Road Is Our Home pic.twitter.com/lvqBgVhu51